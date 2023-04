La sindaca: "Lascio i conti in ordine"

Bilancio in ordine, disavanzo sotto controllo e in diminuzione e oneri rispettati per i progetti da mettere a terra in base alle direttive del Pnrr. Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, chiude la sua esperienza e rivendica la politica dei conti: "Faccio una sintesi. La gestione economica del 2022 ha rispettato gli obblighi di legge e intanto il disavanzo storico che abbiamo ereditato diminuisce. Ogni anno, negli ultimi dieci, siamo riusciti a mettere da parte 1,5 milioni di euro per ammortizzare il debito, in più anche la liquidità di cassa è in ordine, con un avanzo di euro nonostante i tanti investimenti fatti, la pandemia e la crisi internazionale. Lasciamo i conti non in ordine, di più. A chi sostiene il contrario o a dubbi io non rispondo, sono pronta a dimostrare il contrario. Il Comune di Ancona è virtuoso in uno scenario generale dove le parole ‘deficit’ e ‘debiti’ sono ben presenti in Italia". Un confronto, quello tra la realtà locale anconetana e lo scenario nazionale, che riemerge forte anche sul fronte dei progetti legati al Pnrr: "Il governo è in difficoltà sui tempi e sulle scadenze di alcune opere che fanno parte del grande piano di ripresa e resilienza _ ha aggiunto la Mancinelli _, la nostra amministrazione no. Abbiamo richiesto e ottenuto fondi per 60 milioni da investire in opere e nel frattempo siamo stati in grado di contrattualizzare tutti gli interventi, svolgere le gare e aggiudicare i lavori in anticipo rispetto alle scadenze previste dal Pnrr. Noto, tanto per fare un esempio, che la Regione Marche ha dovuto stralciare tra i progetti presentati il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara proprio a causa del mancato rispetto dei tempi e delle scadenze".