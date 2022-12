La sindaca Mancinelli: "Non vado in pensione Lascio una città di opere e non di soli sogni"

di Pierfrancesco Curzi

Dieci anni sono un bel pezzo di vita e nel caso di Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, anche di vita professionale e istituzionale. Questione di pochi mesi e il legame diretto tra lei e il capoluogo sarà terminato.

Avvocato Mancinelli, qualora la legge lo consentisse, avrebbe accettato di correre per un terzo mandato?

"Non lo so. Sono stati anni faticosi, ma anche fantastici ed emozionanti. Tuttavia, credo che dopo un simile lasso di tempo sia opportuno un ricambio generale. Propendo per il no". Comunque vadano le elezioni comunali anconetane del 2023, quindi, lei intende abbandonare la politica?

"No, ci mancherebbe. Non ho alcuna intenzione di andare in pensione, né come avvocato, ruolo che tornerò a ricoprire a tempo pieno e che ho sempre amato fare e colgo l’occasione per annunciarlo a tutti, né tanto meno come rappresentante politica, la mia passione".

Fare politica in che modo?

"Provando a dare una mano all’interno del Pd vista l’apertura di un cantiere per la ricostruzione del partito e della coalizione di centrosinistra. Con quale ruolo non dipende da me dirlo, io sono a disposizione, pronta a farlo in questo lato del campo dove c’è parecchio da innovare".

Sta dicendo che sarebbe eventualmente disposta a correre per la presidenza della Regione Marche nel 2025?

"In generale sono a disposizione, poi se servirà e se qualcuno me lo chiederà perché no, nulla è precluso al momento. Da qui a dire che sarò io la candidata del centrosinistra per le elezioni regionali ce ne passa. Lo ribadisco, non ho alcuna intenzione di andare in pensione".

Lei ha investito se stessa nella campagna per le Primarie di Centrosinistra a favore dell’attuale assessore al bilancio, Ida Simonella. Come si sente dopo due tornate elettorali da diretta protagonista?

"Innanzitutto sollevata e alleggerita di una responsabilità. Mi creda è un bel fardello, specie se portato sulle spalle per dieci anni. Detto questo, sento addosso un’altra responsabilità, ossia dare tutta me stessa per appoggiare la candidata del centrosinistra, una persona straordinaria, un’amica di cui ho grande stima. Vorrei accompagnare lei e la futura giunta verso il percorso successivo".

Lo farà anche con un ruolo ben distinto nell’eventualità in cui il centrosinistra avesse la meglio?

"No, questo no, non ricoprirò alcun incarico, né come sindaco-ombra come qualcuno ha detto, né come assessore".

Lei non lo ha mai nascosto: una sconfitta della Simonella alle elezioni comunali sarebbe una pessima notizia anche per lei, lo conferma?

"Certo perché oltre all’aspetto personale andrebbe a incidere su quanto io ho seminato in questi anni a livello di classe dirigente. A tal proposito mi lasci dire una cosa".

Prego...

"La gratificazione personale più grande, se guardo indietro ai dieci anni trascorsi alla guida della mia città, sta proprio nel vedere come chi ha contribuito a far crescere Ancona sia in grado di andare avanti anche senza di me".

Tornando alle Comunali, cosa accadrà a maggio?

"La partita col centrodestra è aperta, nulla va dato per scontato, ma resto ottimista perché in Ancona Ida Simonella e la coalizione di centrosinistra hanno ottimi argomenti e credibilità per vincere. Sono fiduciosa perché oltre alla crescita della classe dirigente nelle istituzioni comunali ho visto buona linfa nei circoli del Pd in grado di assicurare una futura espressione di governo e non più un’Armata Brancaleone come in passato".

A cosa si riferisce?

"Al passato quando imperavano divisioni, polemiche, vendette, insomma il peggio del teatrino della politica. Una cosa la posso dire con orgoglio: in dieci anni la mia squadra, tra giunta e maggioranza in consiglio, è stata compatta e ha lavorato bene".

Quanto è preoccupata, sia dal centrodestra che oltre, a sinistra?

"Non potendo incidere lì, tendo a non occuparmi degli altri. Una cosa è certa, la candidata del centrosinistra conosce perfettamente la macchina amministrativa e già lo stesso giorno delle elezioni sarebbe al lavoro e saprebbe cosa fare. Tutti gli altri no, avrebbero bisogno di tempo. Anche per questo invito gli anconetani a votare dalla parte giusta".

Perché secondo lei il 2023 è così cruciale?

"Perché entro l’anno andranno appaltate tutte le opere previste nei progetti del Pnrr per cui il Comune ha presentato e ottenuto i finanziamenti, con i tempi di consegna e rendicontazione fissati per legge entro il 2026. Lavori per 54 milioni di euro, una cifra che tradotta al tempo delle lire fa ancora più spavento, 100 miliardi. Alla città lascio questo pacchetto di opere, di idee e non di sogni. Il prossimo anno non si potrà correre dietro alle farfalle, ma mettere a terra atti concreti".

Oltre alla conclusione dei lavori del Bando delle Periferie e al Pnrr per cosa si caratterizzerà il 2023?

"Finalmente partono i lavori del primo stralcio per il nuovo mercato del Piano con la demolizione di alcuni edifici in disuso. Entro marzo poi contiamo di appaltare il cantiere per la realizzazione effettiva dell’impianto". Guardando indietro per un attimo all’anno che sta finendo cosa rivede?

"Le difficoltà affrontate su fronte dei lavori pubblici a causa dei prezzi delle materie prime schizzate alle stelle. Appalti che hanno rallentato la corsa, altri che non sono partiti, le ditte che preferivano pagare la penale del 10% piuttosto che perdere il 30-40% di valore a causa delle modifiche dei prezziari. Un problema che ha coinvolto tutti, penso ad esempio, alle difficoltà incontrate dalla Politecnica delle Marche con l’ex Palazzo della Provincia o l’Asur con l’ex Umberto I. Eravamo appena usciti dall’effetto rimbalzo del Covid e subito le crisi, tra guerra e caro energia. Si poteva fare meglio? Forse, ma noi ce l’abbiamo messa tutta, mi creda".

E per concludere, a Capodanno dove sarà?

"A mezzanotte, di sicuro, in piazza della Repubblica per l’evento di Capodanno".