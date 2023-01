La sinistra dialoga col M5s Il Pd rischia di perdere pezzi

Una forza in grado di essere l’alternativa alla coalizione di centrosinistra e dunque di batterla al primo turno, ma anche il rischio di mettere in piedi una sorta di Armata Brancaleone. Il rischio e i dubbi attorno alla creatura politica a sinistra del Partito Democratico per tentare la scalata alla poltrona di sindaco in primavera sono tanti, così come le discussioni. Aprire a più soggetti, sigle e credenziali per allargare lo spettro del voto o chiudere a mille suscettibilità creando un fronte più compatto? Al centro del possibile laboratorio elettorale made in Ancona sembra esserci il Movimento 5 Stelle, forza principale che potrebbe indicare il nome del candidato a sindaco, ma la vera novità rischia di essere un’altra. Stiamo parlando di una parte dei sostenitori che hanno appoggiato, anche in maniera attiva, la candidatura di Carlo Pesaresi alle Primarie del Partito Democratico e soci (Azione, Italia Viva ecc.). Insomma un pezzo di Pd a cui Ida Simonella, unica candidata in campo al momento, sta indigesta. Le Primarie hanno squassato il Partito Democratico invece di rafforzarlo. Il possibile spostamento a sinistra di una parte del gruppo che ha sostenuto Pesaresi fino alle combattutissime Primarie del 27 novembre scorso potrebbe essere un altro motivo di forte rottura.

Tuttavia, considerando impossibile un loro apparentamento, in qualsiasi forma, al centrodestra, sarà interessante capire se e dove si schiereranno questi transfughi Dem. Correre da soli appare come un suicidio annunciato, ma certo entrare in un ‘laboratorio’ che contiene il Movimento 5 Stelle (che nella vicina Falconara invece andrà assieme al Pd alle comunali), la sinistra antagonista, i Verdi, Articolo 1 e altri gruppi potrebbe creare alcuni problemi in una fase successiva. Francesco Rubini (Altra Idea di Città), al momento in campo per diventare sindaco, ha già detto di essere disposto a fare un passo indietro in favore di un allargamento della coalizione e di un candidato condiviso da tutti. Le prossime due settimane saranno cruciali: "Stiamo lavorando al massimo per creare una forza compatta in grado di battere la Simonella al primo turno e giocarcela poi con la destra al ballottaggio – spiega un rappresentante delle forze potenzialmente coinvolte nel lab politico anconetano –. I transfughi del Pd? So che si stanno muovendo, ma ancora con noi non hanno parlato. Noi siamo aperti alle novità, staremo a vedere".