La sinistra si accorda Presto il candidato

Polo progressista di sinistra: raggiunto l’accordo politico e programmatico, adesso manca soltanto il nome condiviso del candidato a sindaco in vista delle comunali di maggio. Il vertice dell’altra sera di fatto ha soltanto ratificato un accordo sui temi della campagna elettorale e dell’eventuale incarico di governo che era già stato ribadito le scorse settimane. Manca però il tassello più importante, quello del candidato condiviso: "Verdi, M5S, Altra Idea di Città e civici hanno raggiunto un accordo politico di massima sui programmi. Si aggiorneranno al 22 febbraio prossimo per la possibile definizione di un candidato sindaco unitario". Così recitava la nota diffusa nella serata di giovedì in accordo tra i vari movimenti. Dai leader e coordinatori bocche cucite su chi sarà il favorito per sfidare Ida Simonella (Centrosinistra) e Daniele Silvetti (Centrodestra). Di fatto di segreto ormai c’è rimasto ben poco, piuttosto resta da capire se il nome scelto sarà realmente condiviso da tutti o se, altrimenti, si possa prefigurare una spaccatura. La proposta dei Verdi di mettere a capo della coalizione l’ex Rettore dell’Università di Ancona, Sauro Longhi, sembra del tutto cancellata, ma mai dire mai. Al netto di questo restano gli altri due nomi più volte fatti dal Carlino: Francesco Rubini, consigliere comunale di Altra Idea di Città, e l’avvocato Antonio Di Stasi, ce qualche resistenza la incontra tra i Verdi. Impossibile che la scelta ricada sui nomi presentati preliminarmente dagli stessi Verdi e dal Movimento 5 Stelle, Roberto Rubegni (ex Ad di Anconambiente) e Andrea Vecchietti (consigliere comunale). Come riferito dai diretti interessati, le parti si ritroveranno in quello che davvero sarà il vertice decisivo per la scelta del candidato unitario. Scelta la data di mercoledì prossimo, 22 febbraio. Tutti si aspettano la fumata bianca, anche perché di tempo per pensare a tutto il resto ne rimane davvero poco. Gli altri due schieramenti di fatto hanno già iniziato a fare campagna elettorale e sono in dirittura l’arrivo le redazioni dei programmi e soprattutto delle liste in appoggio ai candidati. La coalizione di centrosinistra è già a buon punto e presto dovrebbe essere ufficializzata quella di Carlo Pesaresi, competitor alle Primarie della Simonella. Un’operazione che potrebbe spingere alcuni suoi sostenitori verso il polo di sinistra, verso la civica che sta nascendo e che vede presenti diverse figure della cultura e del professionismo anconetano.