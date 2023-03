La sinistra va avanti con Rubini "Le porte restano aperte a tutti"

Da Francesco Rubini a Francesco Rubini. Da luglio 2022 a marzo 2023 tutto è cambiato, niente è cambiato: il candidato per Altra Idea di Città (e al momento, pare, anche per un’altra civica) sarà ancora l’avvocato 31enne. Che col suo coordinamento, in questi mesi, ha fatto l’impossibile per estendere gli orizzonti. Tanto che, a quelle latitudini, di cose ne sono successe un bel po’. Fino alle cronache, politiche, più recenti, che avevano portato Aic a un tavolo delle trattative con Verdi e Movimento 5 Stelle: intesa programmatica trovata, sì; profilo unitario per correre uniti no. A sinistra le hanno provate tutte: Sauro Longhi, ex rettore della Politecnica ("portato" dai Verdi); Antonio Di Stasi, avvocato e docente dell’Univpm (caldeggiato dal M5s); per arrivare all’ultima suggestione Andrea Nobili, l’ex garante regionale dei diritti che – come gli altri due – ha gentilmente declinato l’invito. E così, a sei settimane dalla presentazione delle liste, dopo il comunicato congiunto inviato dal quartiere generale dei pentastellati circa la mancata condivisione di un nome per la coalizione progressista e ambientalista, ieri Aic ha sciolto le riserve in assemblea radunando lo stato maggiore. Senza mai fare riferimento esplicitamente ad una corsa in solitaria, ma tenendo le porte...