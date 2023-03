"La situazione più critica è proprio nel capoluogo Sono diventati civilizzati"

Dagli ambienti di campagna, fino a pochi anni fa. E ora, invece, sempre più presenti nelle grandi città, lungo le coste e vicino al mare. I motivi? Una continua ricerca di cibo, cibo facile se pensiamo che i cinghiali si alimentano anche rovistando tra i rifiuti umidi e indifferenziati. Ad Ancona la situazione più critica circa la presenza degli ungulati. Lo spiega il vicepresidente di Coldiretti Marche, Francesco Fucili.

Vicepresidente, siamo di fronte ad una vera emergenza?

"Premetto che nel recente passato la presenza dei cinghiali era molto più contenuta. Ma se li troviamo così numerosi anche in città, lo si deve al fatto che hanno abbassato la loro quota per nutrirsi e così si spingono fino ai centri abitati, dove possono trovare forme di alimentazione più semplice. Setacciano tra i bidoni dei rifiuti, sono onnivori e quando sentono qualcosa che gli piace si fanno attrarre. Verrebbe da dire che i cinghiali sono diventati civilizzati".

Dove sono le principali criticità, guardando alle città più grandi delle Marche?

"Sicuramente su Ancona la situazione più complessa, viste le tante segnalazioni che raccogliamo. Poi a Fano e anche a Civitanova. Tutto questo era impensabile fino a poco tempo fa. Un tempo ad Ancona di avvistamenti se ne avevano solo in zona Parco del Conero e nelle riserve".

E non solo creano problemi alle persone, ma anche alle coltivazioni...

"Danni incalcolabili. Soprattutto nelle colture seminative, tra novembre e dicembre. Sono ghiotti delle leguminose e mangiano i semi appena seminati. Poi durante l’anno continuano a proliferare, cibandosi di erba medica e fieno, provocando un deprezzamento dei prodotti. In estate, invece, si dedicano alle colture mature, come il girasole: un’ecatombe. Ci sono tante aziende agricole che non sanno cosa mettere a dimora perché la forchetta delle colture da seminare è sempre più ristretta. Un altro esempio? Sono golosi di grano tenero e orzo, ma non di grano duro che presenta delle spighe che pungono sul muso dell’animale, tanto che non si avvicina".

Qual è il vostro impegno come Coldiretti?

"Abbiamo messo in campo azioni su diversi fronti. In primis abbiamo ottenuto due anni fa la norma regionale 1469, che autorizza gli agricoltori in possesso della licenzia di caccia di abbattere i cinghiali se creano un danno nei terreni di competenza. Ovviamente mediante avviso alla Polizia provinciale. Siamo stati una delle prima Regioni a dotarsi di questa norma, poi deliberata anche in Toscana e nel nord Italia. E continuiamo a chiedere azioni di contenimento più durature e incisive, a fronte di una stagione venatoria per il cinghiale che dura soltanto nei tre mesi invernali. Il problema della loro massiccia presenza c’è. E va risolto".

g.g.