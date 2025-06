La società annuncerà. Gelonese e Kouko

La settimana che si apre rappresenta uno snodo cruciale per la programmazione della nuova stagione dell’Ancona: in giornata infatti, o al massimo entro domani, la società annuncerà gli arrivi di Luca Gelonese e di Daniel Kouko. Ma sarà soprattutto la settimana in cui verrà ufficialmente formalizzata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, con il club che si sta adoperando attivamente per completare tutte le pratiche burocratiche (la deadline è fissata per il 10 luglio, ndr). Un passaggio indispensabile da compiere, nell’ottica della trasformazione in Srl e di conseguenti e possibili nuovi ingressi in società. Sotto questo punto di vista, tutto è fermo: i contatti con i vari Di Paolo e Bucci non hanno avuto seguito negli ultimi giorni, stesso discorso per quanto riguarda la Top Five, con il presidente Polci e il suo braccio destro Manciola che stanno espletando le procedure da consegnare a Roma per garantire l’iscrizione alla quarta serie. Intanto, con il mese di luglio alle porte, si cominciano a delineare potenzialmente quelli che saranno i prossimi gironi del campionato, molti dei quali potrebbero essere ridisegnati a causa dell’esclusione di alcune società. Le Marche saranno rappresentate da sette formazioni, due in meno rispetto alla scorsa stagione: Ancona, Atletico Ascoli, Castelfidardo, Fossombrone, Recanatese, Vigor Senigallia e la neopromossa Maceratese. La riduzione del numero complessivo delle squadre potrebbe portare all’inserimento nel girone F di alcune formazioni romagnole, come il San Marino e il neopromosso Tropical Coriano, modificando gli equilibri geografici del raggruppamento. Il girone manterrà la sua connotazione centro-adriatica con la presenza delle squadre abruzzesi Avezzano, Chieti, Giulianova (promossa dall’Eccellenza), L’Aquila, Notaresco e Teramo. Completeranno il quadro le rappresentanti molisane Termoli e Vastogirardi, quest’ultima anch’essa neopromossa. La composizione finale del girone F dipenderà dall’esito dell’ultima finale degli spareggi promozione, che vede impegnate il Castelnuovo Vomano, formazione teramana, contro i romani del Montespaccato. In caso di promozione della squadra abruzzese, questa troverebbe naturale collocazione nel raggruppamento centro-adriatico. Resta aperta anche la possibilità che il Sora, altra formazione in corsa, possa essere inserita nel girone G piuttosto che nell’F. Intanto la società ha ufficializzato che la squadra svolgerà il ritiro precampionato dal 21 luglio al 2 agosto a Sefro (mancava solamente l’ufficialità) press l’Hotel da Faustina, immerso nel verde dell’appennino marchigiano.

Gianmarco Minossi