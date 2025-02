La società deve avere ambizione. E per farlo bisogna essere forti

Una premessa: non siamo qui a giudicare nessuno. Ma una cosa a questo punto della stagione va detta. La chiarezza deve essere alla base di tutto. Anche perchè è ormai assodato che tutti vogliono la stessa cosa. Ovvero il salto di categoria al più presto. Lo hanno dichiarato a gran voce il presidente onorario Vincenzo Guerini. Ce lo ha detto il diesse Tamai, ne ha parlato chiaramente anche il direttore generale Ancarani. Siamo convinti che anche lo stesso Marconi ambisca a questo. Un altro anno di serie D Ancona non lo reggerebbe. Ma non per lesa maestà, ci mancherebbe. Semplicemente perchè questa non può essere una piazza da serie D. E in che modo si può puntare alla promozione? Semplicemente dando fede a quel che si è detto a inizio stagione: questo sarebbe stato l’anno in cui gettare le basi per crescere. Il bambino adesso riesce a camminare sulle sue gambe. Il prossimo anno potrà anche saltare. D’altronde sarebbe difficile dire a uno come Guerini che l’Ancona come società non è in grado economicamente e tecnicamente di ambire a qualcosa di più importante. Quindi se si vuole raggiungere l’obiettivo, ed è questo che i tifosi chiedono, bisogna consolidare la società e renderla più forte. Più imprenditori spianerebbro la strada per costruire una corazzata in grado di vincere il campionato. Il resto c’è già tutto: lo stadio, una tifoseria da grandi palcoscenici. Manca il campo d’allenamento, ma ci si sta lavorando. I quadri dirigenziali e tecnici sono di ottimo livello. Marconi, ne siamo convinti, vuole la stessa cosa che vogliamo tutti.

Andrea Massaro