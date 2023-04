La solidarietà dei colleghi "Noi, spesso lasciati soli"

Sono entrati in ospedale per incontrarla e portare tutto il supporto morale necessario, solidali come solo dei colleghi che ogni giorno sposano cause forti sanno fare. C’erano il presidente della Camera Penale di Ancona, l’avvocato Francesca Petruzzo, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Ancona, l’avvocato Gianni Marasca, il presidente del tribunale Edi Ragaglia e il presidente della sezione civile del Tribunale di Ancona Silvia Corinaldesi. "Ho trovato una giovane collega chiaramente provata nel corpo e nella mente dalla brutta esperienza che è stata costretta a vivere ma ho anche percepito e visto il grande coraggio e la grande passione e dignità che la anima – ha detto l’avvocato Petruzzo – Federica, come tutti i giorni, cercava di adempiere con puntualità, precisione, partecipazione, passione ed entusiasmo il suo compito di amministratore di sostegno, un ruolo particolarmente delicato, irto di difficoltà determinate dal contatto con persone in difficoltà, a volte sole, e dalla necessità di intercedere con varie istituzioni in particolare quelle sanitarie. Nel tentativo di superare l’ennesimo problema posto dal suo amministrato è stata vittima della sua efferata aggressione. L’uomo all’improvviso l’ha aggredita colpendola in vari punti del corpo con un coltello. Ha riportato varie lesioni sul corpo una delle quali particolarmente seria tanto da aver posto a rischio anche la sua vita. Anche se non è iscritta alla nostra associazione, la Camera Penale di Ancona si è sentita, spontaneamente, in dovere di rappresentarle tutta la nostra vicinanza, manifestandole di persona il sincero affetto di tutti i colleghi".

"Spesso professionisti come Federica assumono ruoli che vanno aldilà della specifica competenza legale. Chi assistono hanno spesso problematiche sociali e i primi vivono la solitudine nell’affrontare la cosa – ha affermato poi il presidente Marasca – Federica si è detta serena e consapevole del rischio che ha corso. Esprimiamo grande solidarietà e siamo vicini alla collega avvocato protagonista suo malgrado del grave fatto di cronaca accaduto a Filottrano. L’episodio che ci auguriamo si risolva felicemente in primis per la salute della collega ci dà l’occasione per rimarcare la solitudine con cui l’avvocato è spesso chiamato a svolgere importanti ruoli pubblici che potrebbero essere assolti dalle istituzioni territoriali assumendosi ruoli non propri con grande difficoltà e poco riconoscimento".

Solidarietà anche dall’Aiaf Marche: "Purtroppo, ad oggi, non ci sono tutele per garantire l’incolumità dei colleghi che si trovano a gestire spesso situazioni delicatissime. Adempiere all’incarico di amministratore di sostegno è una prestazione professionale resa a beneficio dei cittadini e priva di compenso. Al più, ove ne sussistano i presupposti, è soggetta alla liquidazione di una indennità. Questo stato di cose fa sì che gli amministratori di sostegno siano pochi e che ci sia una sovraesposizione al rischio per coloro che si occupano di amministrazioni di sostegno connotate da molteplici criticità.