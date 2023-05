La Sonosfera e i suoni della natura

Nello scorso mese le classi seconde della scuola "Fagnani" sono andate a Pesaro per visitare la Sonosfera. Collocata nei Musei Civici della città, la Sonosfera è un’istallazione mobile unica al mondo, tanto da meritare la tutela Unesco. È una stanza a forma di sfera, dotata di 45 altoparlanti equidistanti dal centro. Le sedute sono disposte ad anfiteatro. Una volta seduti ecco che arriva la sorpresa: vengono spente tutte le luci e isolati tutti i rumori esterni, per creare un’atmosfera di calma e quiete interiore. Solo così, infatti, si possono godere pienamente i suoni della natura, che sono stati registrati nelle foreste più antiche della Terra, come quella amazzonica. Ma molte di queste voci fantastiche rischiamo seriamente di non sentirle più, perché appartengono a specie in via d’estinzione. La visita alla Sonosfera, dunque, è anche un modo per metterci davanti alle prove del cambiamento climatico, facendo riflettere sugli effetti dell’inquinamento che inizia dalle piccole cose: una gomma da masticare, una bottiglia di plastica possono fare più danni all’ambiente di quanto si possa pensare. Alla fine sugli schermi compare un conto alla rovescia che ha molto colpito gli studenti: ci sono poco più di sette anni ancora per poter intervenire sul cambiamento climatico e contenere il riscaldamento globale entro limiti ancora accettabili, tali cioè da non accelerare l’estinzione di così tante forme di vita.

Federico Bartoloni,

Mattia Moschini

e Davide Terzetti IID