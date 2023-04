"La sordocecità deve essere riconosciuta Le chiediamo aiuto"

"Nello spirito di Sabina Santilli noi sordociechi, con l’aiuto dei volontari e il sostegno dei professionisti, ci formiamo, ci incoraggiamo a vicenda, ci scambiamo esempi positivi, traendo ciascuno insegnamento dalle esperienze degli altri". Francesco Mercurio, presidente del Comitato delle persone sordocieche, ha salutato Mattarella dal palco raccontandogli cosa succede oggi alle persone come lui. "Dal 13 al 16 aprile a Tivoli ci sarà la nona Conferenza nazionale delle persone sordocieche che avrà per titolo ‘Avanti con coraggio oltre ogni umana fragilità’. Parleremo di come abbiamo affrontato la pandemia, di come ci siamo scoperti fragili, doppiamente isolati con il blocco di tutti i servizi. Eppure abbiamo trovato la forza di andare avanti. Lo dico perché lei sappia Presidente che rifuggiamo il compatimento come pure l’esaltazione esasperata. La nostra fondatrice ci ha insegnato l’impegno per i diritti propri e altrui. Altro non chiediamo che essere messi nelle condizioni di fare le stesse cose che fanno tutti gli altri". Non ha mancato di lanciare un appello al Presidente: "Sono ancora molti però gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi, studiare, lavorare, praticare hobby. In primo luogo manca ancora un riconoscimento reale della sordocecità, esiste sì una legge, la 107 del 2010, che prevede misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche. La norma però è incompleta nella sua formulazione riconoscendo quali sordociechi solo quei ciechi che sono nati sordi o lo sono diventati entro i 12 anni e hanno perso la vista nel corso della vita escludendo tutti gli altri. Oltre a ciò la legge è inapplicata. Occorrerebbe dunque un intervento forte dello Stato per rimuovere i numerosi ostacoli che impediscono alle persone sordocieche di perseguire la massima autonomia possibile e partecipare alla vita del Paese. Ce lo chiede la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ce lo chiede la nostra Costituzione, quella di cui lei è il supremo custode. La sua presenza è un segnale importante, significa che lo Stato è con noi, e che possiamo impegnarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi di autonomia e inclusione, fiduciosi che si faccia carico delle nostre istanze".