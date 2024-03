La sorella della vittima:: "Lui è un manipolatore"

"Sono contenta che la Corte abbia capito che tipo è Padovani, e cosa ha subìto mia sorella".

Stefania Matteuzzi, parte civile al processo all’assassino di Alessandra e mai assente a un’udienza a Bologna, racconta che dopo la sentenza ha avuto "un crollo: prima mi aggrappavo all’adrenalina della ’battaglia’ per la giustizia. Ora penso solo a lei, a quegli ultimi minuti al telefono, al sogno che avevamo di abitare un giorno insieme. E mi chiedo: potevo fare di più per salvarla?".

Stefania, per i giudici il senigalliese Padovani simulò sintomi psichiatrici durante il processo. È d’accordo?

"Lui pensa solo a se stesso. Era così prima, è così ora. Simula, manipola. Il giorno della sentenza, ha reso delle dichiarazioni spontanee in cui ho capito che cercava per l’ultima volta di manipolare la Corte. Ma i giudici hanno capito cosa faceva".

La sentenza dice che sua sorella fu a volte "immatura e irrazionale" nel rapporto con lui. Che all’inizio era "quasi accondiscendente" verso la sua gelosia, considerandola "gratificante". Era così?

"In parte. Quando lui le controllava il cellulare, lei mi diceva: non ho nulla da nascondere, non c’è problema. Era fatta così. Io non ero d’accordo, le dicevo: non può farlo lo stesso. Ma davvero forse in cuor suo giustificava certi atteggiamenti come fossero un modo di dimostrarle che ’ci teneva’. Ma che le facesse piacere no di certo, anzi la esasperava. Tanto che quando il mio compagno scoprì che Padovani era entrato di nascosto nel sistema della telecamere, si arrabbiò moltissimo. Ma all’inizio lei era serena. Aveva fiducia nel prossimo. Non solo in Padovani. Ha sottovalutato anche la madre di lui: se sapesse certe cose uscite al processo, ci rimarrebbe tanto male! Lei che aveva solo parole buone per loro, e si spendeva per tutti".

Crede abbia sottovalutato il pericolo perché lo amava?

"Forse sì, ma soprattutto perché certi concetti erano così lontani da lei, che non immaginava fino in fondo quanto rischiava".

Il processo ha travolto anche lei, il suo legame con Sandra. È stata dura?

"Il processo era pubblico e sono stata contenta che se ne sia parlato: la società deve sapere, un caso di femminicidio del genere riguarda tutti. È uscito anche l’audio di una mia litigata con Sandra, perciò sono stata messa ’a nudo’ nella mia sfera privata, ma è stato giusto così: è servito per fare uscire la verità".

Padovani farà appello.

"Io andrò avanti fino alla fine. Lo devo a mia sorella".