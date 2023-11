La sorella di Titti Marruocco: "Provo una rabbia enorme. Per i violenti solo il carcere"

"E’ una strage continua. Ci sono più femminicidi che morti in guerra ormai. Provo tantissima rabbia". A parlare è Lella Marruocco, la sorella di Concetta per tutti Titti l’infermiera di origini campane ma da tanti anni a Cerreto d’Esi uccisa a 53 anni dal marito da cui si stava separando. Titti è stata sorpresa nel sonno da Franco Panariello che con il braccialetto elettronico alla caviglia ha raggiunto casa di Titti di cui aveva conservato un mazzo di chiavi mentre lei dormiva. Trentanove coltellate sferrate con un grosso coltello dalla cucina.

Quella notte, il 14 ottobre scorso attorno alle 3 in casa nella stanza accanto a quella della mamma la figlia 16enne che pure, assieme alla mamma, era stata aggredita in passato da lui (c‘è un processo in corso per maltrattamenti). Alla figlia, Panariello con le mani insanguinate ha chiesto di chiamare i carabinieri di fatto costituendosi.

Lella Marruocco, cosa ha provato quando ha saputo che anche Giulia Cecchettin è stata massacrata dal sumo ex?

"Rabbia, tantissima rabbia. Una strage continua. Debbono essere cambiate le leggi. Non è bastata la misura del braccialetto elettronico a tutelare mia sorella. Non vorrei mettere nell’angoscia le donne vittime di violenza il cui aggressore ha questo braccialetto, ma parliamo di una misura che non può bastare. Lo abbiamo visto con Concetta che aveva trovato la forza di denunciare. Duecento metri di distanza non possono bastare, sia che il braccialetto abbia funzionato che no. Non sappiamo se abbia suonato. Di fatto i carabinieri li abbiamo avvisati noi. Titti abitava a Cerreto d’Esi con la caserma relativamente vicina ma aperta tre giorni a settimana e comunque chiusa dopo le 20. Ecco che allora la caserma più vicina è a Fabriano a 12 chilometri e nel frattempo un uomo intenzionato a fare male e uccidere può farlo come abbiamo visto".

Cosa bisognerebbe fare allora?

"Mettere in carcere, perché non bastano nemmeno gli arresti domiciliari per gli uomini violenti che non rispettano le donne. Nel caso di mia sorella probabilmente solo il carcere avrebbe potuto salvarla. Nel caso di Giulia forse non c‘erano state aggressioni e violenze qui sì. I segnali c’erano tutti e nei suoi confronti è stato disposto il braccialetto elettronico e la distanza di 200 metri. Ora è salita a 500 metri ma non può certo bastare questo per fermare questa strage. In caso di violenza sulle donne il nostro sistema è profondamente ingiusto".

Cioè?

"E’ stata Titti con la figlia a doversi ritirare in una comunità protetta mentre lui continuava a fare la sua vita a girare tranquillamente. Sono le vittime, anche dopo la denuncia, a dover vivere in uno stato di protezione, a dover cercare un riparo in una comunità e a vivere nella paura di uscirne, di poter girare libere per la città. Ma quanto si può vivere così? E perché invece chi ha picchiato resta libero di girare? Non lo trova ingiusto?"

Sabato, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, avete organizzato una fiaccolata davanti casa di Titti dove già avete installato una panchina, abiti ed oggetti rossi.. perché?

"In memoria di mia sorella Titti e di tutte le donne che hanno perso la vita per mano di uomini. Da lì raggiungeremo la chiesa di Cerreto per la messa dedicata a lei. Con la speranza di arrivare a sensibilizzare alla cultura del rispetto. Questi uomini che hanno ucciso e uccidono sono soltanto delle bestie, degli animali. Forse non si comprende abbastanza che quando un uomo compie questi gesti divenuti oggi troppo frequenti, uccide non solo una donna ma tutta la sua famiglia e anche se stesso".