La sorpresa Tiromancino La band animerà la festa Due giorni di grandi show Musica, tradizioni e fuochi

di Raimondo Montesi

Una ‘Festa del Mare’ più ricca e più bella che mai. Così l’ha voluta la nuova giunta comunale, consapevole dell’importanza che l’evento ha per Ancona. Molte le novità. Qualche esempio? Non uno, ma due giorni: sabato 2 e domenica 3 settembre. Cambio di orario per la processione in mare: non più di pomeriggio, ma di mattina, dopo la messa. Un grande evento musicale, il concerto dei Tiromancino. E il coinvolgimento dell’intera passeggiata da mare a mare, oltre che di vari luoghi del centro, come il Mercato delle Erbe, piazza Roma, che accoglierà artisti di strada e spettacoli dedicati anche ai più piccoli, e piazza Cavour, con una mostra mercato dedicata al mare, fra antiche cartografie nautiche, tele, oggettistica e riproduzioni di natanti.

Lungo corso Garibaldi si svilupperanno delle onde realizzate in fibra sintetica lunghe un metro e mezzo. Anche corso Amendola darà il suo contributo, grazie a ‘Sbaracco’, il fuoritutto degli esercizi commerciali curato dalla Confartigianato. Sabato (ore 21) sul palco posizionato ai piedi del monumento del Passetto saliranno i Tiromancino, storico gruppo guidato da Federico Zampaglione. Il concerto sarà anche trasmesso su un videowall, e vari momenti della festa saranno divulgati anche da una diretta Facebook, direttamente dal canale di Ancona Informa. Prima del concerto (ore 18) sarà inaugurata la festa con un talk di approfondimento sulle tematiche legate alla pesca. Domenica (ore 9) è prevista la celebrazione della messa in Cattedrale. Al termine, prenderà il via la cerimonia commemorativa, il corteo in mare con i diportisti anconetani e la deposizione della corona. Lo spettacolo pirotecnico delle ore 22.30 sarà preceduto dal Trofeo delle Batane, di fronte al Porto Antico, dove sfileranno le imbarcazioni di Ancona, Portonovo, Sirolo e Numana. La ‘Festa del Mare’ del 2023 ha anche una valenza ‘politica’. Come spiega il sindaco Daniele Silvetti i due giorni saranno "il vero inizio della nostra Amministrazione e del nuovo corso, anche perché di estati come quelle degli ultimi quindici anni non ne vogliamo più vedere. Vogliamo riscoprire l’identità e le tradizioni del territorio, facendole conoscere agli stessi anconetani e ai turisti. Il mare è un elemento simbolico, ma è anche economia e cultura". Silvetti annuncia che a settembre si comincerà a lavorare alla preparazione degli eventi del 2024. A fianco del sindaco c’è Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi eventi e alle attività economiche, a cui è affidata l’organizzazione della ‘Festa del Mare’. Eliantonio ha voluto coinvolgere le categorie commerciali ed economiche della città (come Confartigianato, Confcommercio, Cna e Federpesca), oltre che le aziende locali. A partire dal mondo della pesca, perché "la città non può prescindere da un elemento così identitario. La festa celebra il rapporto tra Ancona e il mare", ricorda Eliantonio, che cita obiettivi come "il sostegno alla pesca, che vive un momento difficile, la divulgazione scientifica, la promozione del pescato locale, il racconto della qualità del nostro mare", oltre che "la valorizzazione del percorso da mare a mare". L’assessore alle politiche giovanili Marco Battino intanto annuncia che ci sarà anche un evento in piazza del Papa capace di parlare con unica voce, giovane e accattivante, del mare. Immancabile la presenza della storica associazione dorica Stella Maris, che si occuperà della parte commemorativa. Per dare un respiro regionale alla manifestazione e aprire i confini di Ancona, l’Amministrazione ha stabilito una serie di affissioni anche fuori dal territorio comunale.