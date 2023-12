"La spada maledetta", le grotte di Camerano diventano escape room

Una spada avvolta da una antica maledizione e il suo fedele guardiano sono nascosti in un labirinto sotterraneo. Il misterioso percorso ipogeo di Camerano diventa location perfetta per "La spada maledetta", escape room esclusiva in programma stasera e domani. Dalla Francia del 1314 ai giorni nostri, sulle tracce di fatti realmente accaduti, armati solp di perspicacia, acume e spirito di osservazione, i partecipanti devono risolvere enigmi e ricercare oggetti. Solo coloro che dimostreranno il proprio valore potranno spezzare la maledizione e trovare la via di uscita dal labirinto. L’ingresso al primo tour delle 19 e al secondo delle 21 è consentito solo ai maggiori di 18 anni (da quattro giocatori 25 euro cadauno, da 5 a 7.20 euro ciascuno e dagli otto ai 18 euro). Il percorso sarà riproposto il giorno dell’Epifania, sempre alle 19 e alle 21. Solo oggi pomeriggio dalle 15.30 le grotte ospitano anche "Sui passi dei primi esploratori", un percorso avventuroso nella città più profonda dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie: muniti di torce e caschetti, i partecipanti faranno un viaggio indietro nel tempo per riscoprire come erano una volta le grotte all’epoca delle prime esplorazioni, proprio come gli speleologi del passato, tra passaggi al buio e grotte nascoste indagheranno e interrogheranno le grotte sulla loro storia. Un nuovo format di visita guidata insomma interamente dedicato alle famiglie e ai più piccoli. Costo otto euro, sia bambini che adulti.