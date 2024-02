La sparatoria di via Flavia. Il poliziotto vuole la messa alla prova e denuncia i giovani assalitori

Un’impresa sociale che opera in tutta la regione in diversi ambiti, dalle dipendenze agli anziani fino al disagio adulto. E’ li, da Polo9, che Alessandro Giordano, l’ex poliziotto della sparatoria di via Flavia, ha chiesto la messa alla prova, una forma alternativa per non affrontare un processo penale che gli consentirebbe di sospendere il procedimento se il percorso sarà osservato e andrà a buon fine. Ieri mattina la richiesta, con tanto di programma stilato dall’ufficio Uepe, ufficio di esecuzione penale esterna, che prevede attività obbligatoria da svolgere in lavori di pubblica utilità non retribuiti, è stata presentata al gip Carlo Masini, attraverso i suoi legali, gli avvocati Marco Chiarugi e Paolo Campanati.

Alla map (messa alla prova), ha fatto opposizione la parte offesa, il 21enne Nicolò Giommi, di Torrette, attraverso il suo avvocato Michele Di Ruggero che ha ritenuto i fatti troppi gravi per essere scontati con una messa alla prova. Il gip deciderà il prossimo 6 marzo. II 21 gennaio dello scorso anno Giordano aveva ferito ad un gamba (30 giorni di prognosi), con la pistola d’ordinanza, il 21enne tifoso dell’Ancona calcio, conosciuto per i suoi trascorsi nella tifoseria dorica. Il colpo venne sparato sotto casa di Giordano, che aveva ancora la qualifica di poliziotto (poi è stato destituito) e lavorava in quel periodo al Commissariato di Civitanova (il giorno dei fatti però era fuori servizio).

Giommi e altri tifosi avevano raggiunto Giordano sotto casa dopo un battibecco che c’era stato in una discoteca della Baraccola. In via Flavia, sarebbero arrivati almeno in dieci e ci sarebbe stato uno scontro con l’ex poliziotto che ha sparato prima un colpo in aria, per intimorire il gruppo, e poi contro il 21enne. Inizialmente, l’accusa contro Giordano era stata di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’utilizzo dell’arma, ma successivamente il pm Marco Pucilli, anche all’esito degli accertamenti tecnici, aveva riformulato l’accusa con lesioni aggravate dall’utilizzo dell’arma e dai futili motivi.

Giordano, che nello scontro riportò lesioni per 60 giorni di prognosi, ha denunciato Giommi e tre suoi amici presenti quella notte per lesioni gravi. La Procura aveva archiviato la denuncia, ma la difesa dell’ex poliziotto si è opposta all’archiviazione ed è stata fissata un’udienza a giugno per discuterne davanti al gip. leri in tribunale c’era il 21 enne rimasto ferito, non è stato presente invece l’ex agente. Fuori da palazzo di Giustizia si sono presentati anche alcuni tifosi amici del giovane.

Marina Verdenelli