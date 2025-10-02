La sperimentazione: "Ecco la nostra scuola con un anno senza voti. Così tuteliamo i ragazzi"

Niente più voti all’Alberghiero "Einstein-Nebbia" di Loreto, o meglio, gli insegnanti sono chiamati a valutazioni descrittive durante l’anno, intermedie quindi. Il voto complessivo sarà soltanto in pagella a giugno. L’innovazione è stata appena abbracciata dalla scuola loretana in via sperimentale per quest’anno scolastico appena partito per le prime classi. A spiegare il primo anno senza voti, come l’ha battezzato, è il dirigente scolastico Francesco Lucantoni.

Preside, che cosa prevede la proposta? "Il collegio docenti ha approvato, per l’anno scolastico 2025-26, una nuova sperimentazione che coinvolge tutte le classi prime dell’istituto Professionale Alberghiero. Abbiamo deciso di portalo avanti coerentemente con lo spirito innovativo che ormai da anni contraddistingue il nostro Istituto e con il desiderio costante di migliorare la nostra offerta formativa".

Da cosa è partita l’idea? "Come scuola abbiamo scelto di adottare, in via sperimentale, un tipo di valutazione formativa consapevoli dell’impatto negativo che un’ eccessiva ed esclusivamente rivolta al voto può avere sul benessere psico-emotivo degli studenti".

In che cosa consiste la valutazione? "Il voto è soltanto un numero, un’entità che resta lì su carta. La valutazione in questione invece deve essere uno strumento all’interno del processo formativo degli studenti, non il fine. Sarà una valutazione descrittiva con indicazioni reali. Seguendo la normativa, la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi. I docenti progettano a livello dipartimentale e interdipartimentale delle rubriche di valutazione descrittive che verranno condivise con gli studenti. Ragazze e ragazzi sono chiamati ad autovalutarsi, accrescendo la loro consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza".

Qual è stata la risposta dei ragazzi alla novità? "Sono molto contenti a dir la verità. Secondo noi trovare nelle aule un ambiente da vivere con serenità, poter contare su un rapporto di fiducia costruito insieme sono presupposti fondamentali per un apprendimento significativo".

I docenti sono stati formati? "Tutti i docenti hanno già partecipato a una formazione specifica sul tema della valutazione formativa con la professoressa Valentina Grion dell’Università di Padova".

E’ una questione sentita nel sistema scolastico italiano? "Sull’argomento valutazione in Italia c’è grande fermento. Diverse scuole quest’anno hanno iniziato la sperimentazione proprio come noi. La valutazione cambia forma e si arricchisce, non si ferma al semplice voto numerico ma si instaura un processo costruttivo in itinere, capace di tenere conto di tutte le sfaccettature del percorso formativo degli studenti, della complessità dell’apprendere".