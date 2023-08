La spiaggia del futuro "Arretrare le strutture: non si può pensare solo a fare i ripascimenti"

di Giacomo Giampieri

"Da parte mia non c’è stata alcuna ‘invasione di campo’: da amministratore di un Ente ho grande rispetto istituzionale. E me ne dolgo se l’assessore Stefano Tombolini abbia in qualche modo frainteso le mie parole. È chiaro che il percorso per gli ultimi ripascimenti era condiviso, peraltro all’esito di un articolato iter avviato ad agosto 2022 con Daniele Silvetti presidente del Parco del Conero e licenziato nel luglio scorso.

È ovvio, quindi, che non potevamo essere contrari vista la situazione emergenziale, sicché i nostri tecnici hanno concesso l’autorizzazione ambientale per quanto di nostra competenza. Ma colgo l’occasione per ribadirlo: dobbiamo avere il coraggio di disegnare oggi la Portonovo del futuro. Nella quale non si dovrà più ricorrere ad interventi urgenti, i ripascimenti, in luogo delle strutture da arretrare, con una marea di benefici per tutti". Il presidente facente funzione del Parco del Conero Riccardo Picciafuoco rispedisce la palla nell’altra metà campo, dopo l’intervento critico del ‘titolare’ dei Lavori pubblici di Palazzo del Popolo. "Presidente – insistiamo noi -, si scusa come richiesto sul Carlino dall’assessore?". "Non credo di dovere delle scuse – ribatte – perché quanto volevo dire, all’interno di un ragionamento assai più ampio di quanto estrapolato dall’assessore, è che bisogna tirare fuori dal cassetto quel Piano arenatosi nel 2011 per cambiare la Baia. Anzi, rilancio: auspico che a settembre ci si possa sedere tutti attorno ad un tavolo, Tombolini compreso". Basterà quest’intervento per ricomporre la frattura Comune-Parco? "Ma guardate non c’è stato alcuno scontro", stempera l’architetto che, però, puntualizza: "Voglio chiarire il senso del mio intervento che ha innescato tutto. Abbiamo compreso, evidentemente, che i ripascimenti non risolvono nel lungo periodo il cronico problema dell’erosione. Vi offro uno spunto: secondo gli scienziati – osserva Picciafuoco – nel 2100 il livello dei mari si alzerà di 5060 centimetri. Un ripascimento costa all’incirca 200mila euro (finanziati dalla Regione Marche, ndr) e viene ripetuto ogni 4-5 anni: pensate a quanti dovremmo farne da qui in avanti e al naturale dispendio di risorse pubbliche". La soluzione che caldeggia lui, invece, è "sicuramente più ambiziosa" ma "credo possa trovare una convergenza tra Istituzioni, portatori d’interesse e cittadini, in quanto più sostenibile sia sotto l’aspetto ambientale che economico". Quale? "L’arretramento delle strutture", ripete come un mantra. Il progetto è rimasto fermo al 2011, quando "il Piano particolareggiato poi ripreso dal Piano del Parco venne adottato dalla Giunta Gramillano, poi non concluso dalla prima Giunta Mancinelli". Secondo Picciafuoco - che all’epoca scrisse quei piani da stimato architetto qual è - "anche gli stessi operatori erano sostanzialmente d’accordo". Per varie ragioni. Prima fra tutte. "Spostando più a monte le strutture, secondo le previsioni di allora, si sarebbe potuto recuperare qualcosa come 4mila e 400 metri quadri di spiaggia. In più, per gli operatori erano previsti forti incentivi nella riqualificazione e nella volumetria delle attività", spiega e viaggia verso gli altri motivi: "Le nuove strutture sarebbero state più alte rispetto al livello del mare, come fossero delle palafitte (modello Clandestino, ndr). E in quel caso l’acqua, che se incontra barriere rigide fa sfracelli, avrebbe un minore impatto erosivo. Questo volevo dire e spero, oggi, sia definitivamente chiaro". "Pensa che i buoni rapporti con il sindaco Silvetti possano aiutare a tirar fuori quel progetto?", domandiamo in chiusura. "Sono convinto, me lo auguro. Tiriamolo fuori e aggiorniamoci a settembre", rifinisce Picciafuoco.