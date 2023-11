La Spiaggia di velluto capitale del turismo

Destagionalizzare il turismo, la spiaggia di velluto ci prova con il forum dei tour operator americani.

Un modo per ‘guadagnarsi’ una fetta di stranieri ed ampliare le proprie proposte, facendo vedere dal vivo quello che Senigallia può offrire. Vederla fuori stagione non è di certo la scelta migliore, ma si possono comunque valutare le potenzialità di quella che negli ultimi anni è diventata una meta turistica non solo per famiglie, ma anche per giovani e coppie.

Si tratta di una vera e propria fiera che prevede incontri formativi e conoscitivi sulle realtà turistiche di tutto il mondo. Nella splendida cornice della Rotonda a mare si svolgeranno gli incontri formativi, mentre il B2B troveranno spazio nei locali del Finis Africae.

I venditori di viaggi che partecipano al Forum sono stati selezionati dalla Travel Show Marketing Group, gruppo americano specializzato, e selezionati attraverso un rigoroso processo di verifica, allo scopo di valutare la produzione annuale delle vendite, la crescita annuale del business, le tipologie di prodotti turistici commercializzati, compresi quelli di nicchia.

Per oggi e domani sono state organizzate visite guidate di familiarizzazione con il territorio, per far conoscere le bellezze ambientali e le caratteristiche peculiari della nostra regione. darà il benvenuto ai partecipanti ed aprirà la sessione dei lavori. La pubblicità della Rotonda a Mare, ma anche dell’hinterland è da tempo già presente sui siti dei tour operator americani e sarà costantemente aggiornata. È prevista la partecipazione di circa 150 venditori operativi di viaggi negli Stati Uniti e di 50 tour operator.

Si tratta di agenti selezionati tra quelli che possiedono i più alti standard proprio perché capaci di garantire un’offerta commerciale più ampia. La presenza sul territorio è anche un modo per assicurarsi una fetta di turismo in un periodo in cui solitamente le presenze sono assenti.

Ci sarà modo per verificare oltre che le località anche le eccellenze enogastronomiche per cui il territorio si è distinto negli ultimi anni facendo conoscere la spiaggia di velluto anche come Città Gourmet. Senigallia può vantare infatti 5 Stelle Michelin in otto chilometri di lungomare, oltre a numerosi locali che hanno ottenuto numerosi riconoscimenti. Importante anche il calendario teatrale che la spiaggia di velluto offreo ogni anno da ottobre a maggio.