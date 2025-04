La spiaggia, ora ripulita, si fa bella per le feste

Sono in fase di ultimazione le operazioni di pulizia dell’arenile di Falconara, che si sta rifacendo il look in vista del weekend pasquale. Nelle scorse settimane, come raccontato dal Carlino, le mareggiate avevano spiaggiato circa 200 tonnellate di legna, detriti e rifiuti. E ora l’obiettivo di Comune e Marche Multiservizi Falconara è quello di liberare – in via prioritaria – le aree in concessione per il periodo delle festività e del 25 aprile, quando i primi ristoranti in riva al mare saranno aperti e verosimilmente molti cittadini inizieranno a frequentare il litorale. Lo stesso motivo per il quale, proprio ieri, sono tornati in funzione i due ascensori per la spiaggia: tanto quello del sottopasso di via Mameli, quanto quello di via della Palombina Vecchia. Entro la fine del mese, dunque, gli operatori di Marche Multiservizi Falconara procederanno a rimuovere i detriti anche dai tratti di spiaggia libera. Nel frattempo il Comune di Falconara ha affidato i lavori di pulizia e tinteggiatura dei sottopassi, anch’essi in via di completamento. "Abbiamo programmato gli interventi che permetteranno di tornare a vivere il mare – spiega il vicesindaco Valentina Barchiesi, con delega ai Lavori pubblici – e che saranno realizzati progressivamente, in concomitanza con la progressiva riapertura degli stabilimenti balneari". La pulizia dell’arenile, hanno ricordato ieri dal Castello in una nota, "è partita all’inizio della settimana, dopo un sopralluogo dei tecnici di Marche Multiservizi Falconara per quantificare il materiale da rimuovere – si è letto –. Nelle scorse settimane il mare aveva infatti depositato una quantità eccezionale di rifiuti, in particolare tronchi e rami provenienti dall’Esino, a causa delle forti precipitazioni di fine marzo che avevano fatto alzare il livello del fiume tanto da superare i limiti di guardia. Tutto il materiale portato via dalla piena lungo l’intera Vallesina è infatti arrivato sulla costa". Circostanza che, sulle nostre colonne, aveva portato all’intervento del presidente del Consorzio Falcomar e titolare dello chalet Mirco&Ale Alessandro Filippetti, che aveva chiesto di aprire un tavolo di confronto a livello regionale tra Istituzioni (Regione e Comuni dei territori costieri) e concessionari per chiedere una pulizia dei corsi d’acqua, onde evitare che i detriti raggiungano il mare e, quindi, anche le spiagge. Dopo gli ultimi eventi tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, non a caso, l’arenile falconarese si era ritrovato letteralmente sommerso da legnami, come grossi tronchi e rami.