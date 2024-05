La spiaggia si affolla e iniziano i furti sotto gli ombrelloni

Primi furti sulla spiaggia di velluto, a denunciarli sui social è una mamma che sabato si è recata in spiaggia con i figli: "Abbiamo appoggiato le nostre cose su uno sdraio, ci tengo a sottolineare che nelle prime file, causa vento, non c’era nessuno – si legge nel post – poi ci siamo allontanati di qualche metro e al ritorno non ho più trovato i vestiti dei miei figli che si erano spogliati per fare il primo tuffo di stagione. Assurdo".

Il furto è successo nel tratto di spiaggia molo – Rotonda: "Quando ci siamo spostati non ho tenuto d’occhio le cose, non avrei mai pensato che qualcuno potesse rubare due paia di pantaloncini e due t-shirt, che non erano nemmeno di marca".

Sempre nei social, nei giorni scorsi una giovane aveva chiesto, attraverso un post, se qualcuno avesse rinvenuto il suo bomber nero nel primo tratto di lungomare, subito nei commenti è stata postata la foto del giubbino appeso a un albero, ma la giovane ci ha tenuto a rispondere che, una volta andata a riprenderselo, non lo ha più trovato.