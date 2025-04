La spiaggia si tira a lucido per le feste pasquali

Sono partiti i lavori di riposizionamento della sabbia accumulata nei mesi invernali e posizionata dalle mareggiate. Gli abbancamenti saranno riallineati per dare alla spiaggia di velluto l’aspetto estivo, intanto sono partiti i lavori di allestimento di alcuni stabilimenti balneari, dove, oltre alla preparazione dei campi da gioco, molti già attivi e presi d’assalto nella giornata di ieri, si stanno organizzando anche gli allestimenti delle attrezzature.

Sono tanti i bar sul lungomare che hanno alzato le serrande in questo primo week-end di aprile, prove generali di una stagione all’insegna di tantissime iniziative. In queste settimane si sono visti gruppi di studenti che hanno scelto Senigallia ed il suo hinterland per la gita d’istruzione di fine anno e altri gruppi sono attesi da qui a giugno, quando la stagione estiva entrerà nel vivo.

"C’è molto interessamento – spiega Marco Manfredi, presidente di Federalberghi e titolare dell’hotel Bel Sit – maggio e i primi dieci giorni di giugno è un periodo, come settembre, in cui c’è richiesta da parte dei gruppi. Per la Pasqua, ci sono strutture pronte ad aprile, anche perché insieme al ponte del 25 aprile è un periodo lungo, in cui tanti approfitteranno per prendersi una pausa. Molto dipenderà dalle condizioni metereologiche. La primavera è un periodo importante anche per il turismo sportivo, soprattutto per il cicloturismo che nel nostro territorio è un segmento in espansione".

Una stagione che si apre con la difficoltà di reperire lavoratori stagionali: le offerte, anche attraverso i social, superano di gran lunga le disponibilità, un trend iniziato dopo la pandemia e che non accenna a modificarsi. Un problema che non riguarda solo la spiaggia di velluto ma la gran parte delle città turistiche.

Tutto pronto per il salvataggio in mare che, grazie ad una deroga che consente anche a chi non ha compiuto 18 anni ma è in possesso del brevetto, di lavorare come assistente di salvataggio. Per trascorrere le vacanze di Pasqua in città si spendono poco più di cento euro a notte per due persone in una struttura a tre stelle. Quella organizzata a Senigallia sarà una Pasqua all’insegna dello shopping nei tanti mercatini presenti tra centro storico e lungomare, aperti anche i musei. Già venerdì 11 prenderanno il via le funzioni pasquali con la via Crucis che per la prima volta attraverserà il lungomare Mameli: il percorso prevede la partenza dalla gelateria ‘Pinguino’ con arrivo alla chiesa Santa Maria della Pace.