La Spiaggina, apre il nuovo chalet: "Un salto nel passato di Portonovo"

Senza ombra di dubbio è uno degli angoli più affascinanti di Portonovo, inserito tra la Torre Clementina, che è uno dei tre monumenti storici della Baia e il capanno del pescatore di moscioli Massimiliano Stecconi. Sembra di tornare indietro nel tempo perché questa spiaggia è nelle mani della natura, non riceve quindi alcun tipo di ripascimento, ed è inserita tra la Torre, che è come era nel Settecento e il rimessaggio del pescatore che è identico a quello dei primi anni Cinquanta quando Portonovo era un luogo frequentato da soli pescatori e le uniche costruzioni erano i ricoveri per le loro barche.

In questo luogo incantevole, dove ci si sente abbracciati dal verde del bosco, dalla storia e dalla operosità dei nostri progenitori, è stato allestito un nuovo stabilimento, in piena armonia con quanto lo circonda: "La Spiaggina". Ma quello che rende ancora più positiva la sua atmosfera è lo spirito con cui il Consorzio La Baia, che ha vinto il concorso di assegnazione da parte del Comune, ha avviato questo progetto. Il Carlino ne ha parlato con Marcello Nicolini, dell’omonimo ristorante e presidente del Consorzio. "Una spiaggia piccola piccola. Una chicca di Portonovo dove noi vorremmo mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato in questi anni, un sunto di quello che c’è a Portonovo. Quello che ci è stato insegnato dai vecchi pionieri della baia nell’accoglienza. Vorremmo interpretare, in chiave moderna, quanto è accaduto a Portonovo. Senza dimenticarsi del passato e di quello che ci ha condotto sino a qui".

Entrando nello specifico, Marcello ha detto che ci saranno una quarantina di ombrelloni, un piccolo servizio bar, con aperitivi serali: "Ma soprattutto ci sarà accoglienza, serenità e voglia di stare in pace e tranquillità. Questo è lo scopo che ci siamo dati tutti quanti: natura, sostenibilità, accoglienza e disponibilità. Questo è l’obiettivo del Consorzio". I lavori si sono prolungati sulla tabella di marcia prevista, ma "apriremo lunedì 24 o martedì 25 giugno – prosegue Marcello – e dal primo di luglio saremo operativi al cento per cento".

Il progetto del nuovo stabilimento prevedeva anche la realizzazione di un’area destinata a persone con cani: "Era un punto forte del nostro progetto ma non è stato possibile realizzarlo perché un regolamento del Parco del Conero ce lo impedisce. Parco che comunque sta lavorando per vedere se in futuro sarà possibile farlo". Nel merito Nicolini ha voluto sottolineare il proficuo rapporto avuto con tutte le istituzioni nel corso della realizzazione del nuovo stabilimento, dal Comune al Parco, dalla Soprintendenza alla Capitaneria di Porto. Non ci sarà alla Spiaggina un ristorante ma chi lo desidera potrà richiedere, attraverso un’app, un piatto dai ristoranti della Baia che si prenderanno l’onere di servirlo sotto l’ombrellone dell’ospite che lo ha richiesto. L’uso degli ombrelloni sarà solo giornaliero e sarà prenotatile attraverso il sito "spiagge.it" appena sarà operativo il nuovo stabilimento. Una parte dei posti disponibili sarà, come prevede il bando del Comune, riservato alle strutture ricettive di Portonovo.