La spina dorsale dei biancorossi: otto i giocatori imprescindibili

Chiamatelo asse portante ma anche spina dorsale, il concetto è sempre quello: è l’elemento principale che sostiene tutto e, nel caso dell’Ancona, è costituito da alcuni giocatori imprescindibili: il portiere Filippo Perucchini, il difensore Davide Mondonico, il terzino Alessandro Martina, il capitano Emanuele Gatto, la mezzala Lorenzo Paolucci e il centravanti, il bomber Alberto Spagnoli. Mondonico è rientrato a gennaio, tutti però facevano parte della squadra dello scorso anno e continuano non solo a farne parte, ma anche a costituirne, appunto, l’anima d’acciaio e, insieme, il cuore pulsante. Con loro si possono menzionare anche Stefano Cella e Mario Prezioso, il primo perché è il baby più maturo e solido del gruppo, altro giocatore di cui è difficile privarsi, e l’altro, genio e sregolatezza, anche lui rientrato a gennaio, perché con i piedi ci sa fare, meglio di tanti altri.

Se i primi sei sono la colonna dell’Ancona, gli altri due sono comunque giocatori imprescindibili, d’altra parte basta dare un’occhiata alla classifica del minutaggio dei biancorossi: Spagnoli è il giocatore finora più utilizzato (2018 minuti), segue a quota 2015’ Cella, poi Perucchini (1800’), Paolucci (1635’), Martina (1559’).

Gatto è più indietro, ma l’esperienza e il valore del capitano sono indiscutibili, Mondonico e Prezioso sono arrivati a gennaio e non sono in questa classifica. Nella graduatoria dei giocatori più utilizzati finora spiccano, comunque, anche Saco (1460’), Pellizzari (1456’) e Clemente (1317’), dietro gli altri.

Il calciomercato di gennaio, dunque, seppure certamente deludente per il mancato arrivo di un centrocampista di spessore e di un attaccante forte, di fatto ha almeno parzialmente puntellato l’asse portante di questa squadra, fornendo a Colavitto più giocatori conosciuti e abituati al suo gioco, già parte del gruppo dello scorso anno – tranne Giampaolo e Vogiatzis – e pronti a fornire il proprio contributo in ottica salvezza. Al di là delle scelte tecniche di Gianluca Colavitto, l’apporto di questi giocatori è indiscutibile: non tutti con continuità, con gli alti e bassi dettati dall’andamento difficile della squadra in questo campionato, ma portatori di quella solidità che ci si aspetta da un asse portante.

Al di là dei mancati arrivi di gennaio e al di là dei possibili rinforzi dal mercato degli svincolati, che chiuderà i battenti il prossimo 24 febbraio – l’unico giocatore che il diesse Micciola tiene sotto osservazione è Filippo Falco, che però dovrebbe accasarsi in B – in questa corsa a tappe verso la salvezza diretta, l’Ancona sembra doversi aggrappare a chi la sostiene: sarà fondamentale l’apporto di uomini come Spagnoli, Paolucci, Gatto, Perucchini, Martina e Mondonico, ma anche quello di Prezioso e Cella. Loro, prima di tutto e tutti.

g. p.