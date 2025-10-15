La squadra Acquaroli bis pronta entro il weekend

ANCONA

"Per la Regione è il momento del coraggio delle scelte da condividere con le parti sociali e con tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle Marche". E’ l’invito che il segretario generale Cisl Marche, Marco Ferracuti (foto), rivolge al presidente Francesco Acquaroli e alla prossima giunta. "Serve un nuovo modello di sviluppo – prosegue – che da un lato faccia crescere la competitività delle imprese e dall’altro garantisca ai lavoratori salari adeguati, sicurezza nei luoghi di lavoro e benessere lavorativo. Obiettivi su cui vanno dirottate le risorse, comprese quella della Zes".

Tra le priorità della Cisl c’è la sanità, cosa chiedete al nuovo governo regionale?

"La Regione deve rendere più efficiente la rete ospedaliera, evitando i doppioni e puntando sulla specializzazione dei reparti, con un risparmio di risorse da utilizzare per il personale delle case della salute. La vera sfida è la riduzione del bisogno di cure, che si ottiene investendo sulla prevenzione, anche nei luoghi di lavoro. Un aumento di tali finanziamenti consentirebbe di avere un maggior numero di ispettori e di utilizzare l’intelligenza artificiale per la prevenzione degli infortuni".

Quindi meno incidenti sul lavoro e malattie professionali?

"Le malattie professionali, che incidono sulla qualità e sulla durata della vita dei lavoratori, nelle Marche sono in costante aumento. Il settore più a rischio è quello della manifattura, soprattutto nel territorio di Fermo e Civitanova. L’incremento dei casi è dovuto sia alla scarsa prevenzione sia al maggior numero di denunce. Altrettanto fondamentale è la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro che portiamo avanti in collaborazione con Inail regionale e a breve anche nelle scuole superiori".

Secondo Istao da qui al 2050 le Marche perderanno 200mila abitanti e 250 mila lavoratori: quali i correttivi?

" I nostri dati parlano di 150mila abitanti in meno, in ogni caso è come se scomparissero contemporaneamente le città di Ancona e di Pesaro. Le Marche devono diventare attrattive per i giovani, marchigiani e non, con retribuzioni adeguate alle professionalità, luoghi di lavoro sani e benessere lavorativo (servizi e conciliazione dei tempi famiglia e lavoro). Nella precedente legislatura regionale , sindacati, datori di lavoro e Regione hanno sottoscritto un protocollo, uno dei pochi in Italia, che considera il benessere lavorativo, come uno dei requisiti per l’accesso ai fondi europei".

Per la Cisl la formazione è un tema fondamentale per il futuro dell’occupazione: cosa chiedete alla nuova giunta?

"Lanciamo una doppia sfida: sulla formazione e sulla lotta alla dispersione scolastica. La formazione suppone un’analisi reale dei fabbisogni per evitare che ci siano aziende che non trovano manodopera specializzata. Non solo serve una maggiore qualità formativa ma anche l’utilizzo di AI per individuare le figure professionali dei prossimi anni. C’è poi il tema della dispersione scolastica (nelle Marche è al 6%) che riguarda le ragazze e i ragazzi privi di qualifica che, in quanto vulnerabili, possono trasformarsi in un problema sociale. Per loro va prevista una formazione specifica".

Parla di maggiore qualità formativa, ma come si ottiene?

"La Regione dovrebbe fare un grande bando con risorse importanti per individuare i soggetti a cui affidare la formazione sulla base delle reali esigenze del mercato del lavoro. Occorre alzare l’asticella per gli accreditamenti, non è possibile che nelle Marche gli enti di formazione siano 791 e in Emilia Romagna 165".

Tra i fattori di competitività c’è anche il trasporto pubblico locale (Tpl): cosa non funziona?

"Siamo tra le regioni con il più basso utilizzo del Tpl. In tutte le province, ad eccezione di Pesaro e Urbino, le tratte extraurbane sono ferme a vent’anni fa. Servono, invece, collegamenti tra le zone industriali e le aree urbane perché, come avvenuto nella sperimentazione di Ascoli Piceno, i lavoratori abbiano un vantaggio. Stesso discorso vale per l’aeroporto di Falconara".

Anna Marchetti