La squadra anti-degrado: "Stop a spaccio e bivacchi"

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, bivacchi irregolari, fotosegnalamenti, ubriachezza molesta. Subito in piena attività la squadra anti-degrado della polizia locale di Ancona, voluta fortemente dall’amministrazione comunale e dal comandante, Marco Caglioti. Sotto la lente d’ingrandimento in particolare il quartiere del Piano, dove i servizi di controllo del comando sono iniziati da qualche settimana. Sotto massima osservazione alcune aree specifiche del quartiere, ai margini di piazza Ugo Bassi, ma anche nella zona di piazza d’Armi e dell’ex campo sportivo del Piano San Lazzaro, ridotto in un grave stato di abbandono e degrado in attesa dell’avvio dei cantieri del nuovo mercato rionale.

Andando nel dettaglio, gli agenti in servizio a turno nelle squadre anti-degrado hanno effettuato anche 3 provvedimenti legati alla guida in stato di ubriachezza e sotto l’effetto della droga; 6 soggetti sono stati fotosegnalati con l’obiettivo di scovare persone irregolari e potenzialmente pericolose, altri sono stati segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti; ci sono stati casi di denunce per ubriachezza molesta ed è stato elevato anche un verbale per bivacco irregolare in base non all’ordinanza che tanto ha fatto discutere, non prorogata dopo il 31 ottobre, ma al regolamento comunale vigente. I numeri parlano chiaro, uno in particolare: in meno di un mese sono stati effettuati 167 controlli da parte delle pattuglie dedicate secondo il nuovo piano operativo.

Un cambio di passo rispetto a quanto avveniva in passato, quando l’attività di controllo del territorio con finalità legate alla sicurezza erano lasciate alla competenza di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Il nuovo corso della polizia locale dorica, su input del sindaco Daniele Silvetti e del suo vicesindaco, nonché assessore alla pl e alla sicurezza, Giovanni Zinni, prevederà presto un ampliamento della pianta organica e dunque l’implementazione di un’area dedicata al contrasto del degrado e dell’illegalità. Presto verrà avviato anche il percorso per l’armamento del personale di servizio e dunque anche dello svolgimento dei turni di notte.

L’obiettivo dichiarato dalla nuova giunta è quello di partecipare in prima persona al concetto di sicurezza attiva in città, collaborando con le forze di polizia e avvalendosi anche delle tecnologia con la centralizzazione del sistema generale di videosorveglianza all’interno della sala operativa del comando delle Palombare.