La squadra dello Yacht club Riviera del Conero si è distinta all’Halloween cup al lago di Garda

Si è conclusa l’esperienza della squadra agonistica Yacht club Riviera del Conero all’11esima Halloween cup, la competizione internazionale che è cominciata domenica e si è chiusa ieri a Torbole (provincia di Trento). Unico circolo delle Marche a partecipare alla quattro giorni di gare in cui gli atleti del circolo di Numana, accompagnati da coach Francesco Paesani, hanno disputato sette prove nelle acque del lago di Garda, con condizioni meteo difficili, atleti provenienti da tutto il mondo. Con loro anche due atleti del club Vela Porto Civitanova di coach Fabio Masturzo. Divisi in batterie, hanno cercato di portare a casa buone posizioni in classifica. A distinguersi per lo Yacht club Riviera del Conero è stato Giovanni Abbondanza, già qualificato nel 2023 al campionato italiano per la categoria Juniores, assieme a Tancredi Pesaresi, qualificato anche lui all’italiano per la categoria Juniores. L’Halloween cup è uno dei trofei più impegnativi sul lago di Garda. A unirsi ai 10 atleti di coach Paesani, saranno quest’anno altri giovani che inizieranno l’avventura della vela agonistica.