La squadra di Abate vince 3-1 a Milano: Doppietta di Sia

L’avventura del Milan Primavera in campionato è iniziata al meglio, ovvero con una convincente vittoria in casa del neo promosso Monza dell’ex tecnico rossonero, Alessandro Lupi. Il primo derby lombardo di stagione, iniziato con quasi un’ora di ritardo a causa del forte nubifragio abbattutosi sulla Brianz, è terminato 3-1 in favore dei giocatori di Ignazio Abate, bravi ad andare in vantaggio al 20’ grazie all’acuto di Bonomi a trafiggere Mazza da due passi su assist di Cuenca: l’equilibrio sul tabellino è stato poi ripristinato alla mezz’ora dalla splendida punizione disegnata da capitan Ferraris che ha supera Bartoccioni con una vera magia. Nella ripresa, però, il Diavolo si è subito riportato avanti grazie al gol di Sia, lesto nell’approfittare di un retropassaggio timido di Graziano, e rapace nel collezionare la prima doppietta personale in stagione timbrando il 3-1, ribattendo in rete dopo un assist quasi involontario di Zeroli. Da segnalare anche l’esordio in Primavera del promettente classe 2008 Francesco Camarda: Abate ha concesso 25 minuti di gioco al giovane attaccante di casa. Sabato, 2 settembre, il Milan esordirà invece tra le mura del Puma House of Football ospitando il Bologna.

Ilaria Checchi