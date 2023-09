La squadra di Gorgonzola ha fretta di rialzare la testa

GORGONZOLA (Milano)

Per la partita di stasera alle 20.45 a Caravaggio contro l’Atalanta Under 23 la Giana Erminio vuole ripartire con le migliori motivazioni. La manita subita dal Vicenza è stata metabolizzata durante questa settimana e l’anticipo del venerdì nel campionato di serie C consente ai biancoazzurri gorgonzolesi di poter tornare in campo subito, rendendo più celere il tempo per smaltire quella delusione e ritrovare presto nuove certezze. Mister Andrea Chiappella che per l’occasione deve scontare un turno di squalifica e pertanto non potrà prendere posto in panchina, dove sarà sostituito in questo turno dal suo vice allenatore Alberto Sala, ha lavorato oltre che sulla tattica del 3-5-2, principalmente sulle motivazioni e la testa di un gruppo che ha l’opportunità di riscattarsi prontamente anche se sempre contro una formazione insidiosa e di qualità.

Del resto questa è la serie C che la Giana Erminio ha voluto riabbracciare con forza. Le qualità all’interno della squadra biancoazzurra non mancano, bisognerà stare attenti soprattutto in difesa perché questo impone prima di tutto la categoria e poi mostrare grande cinismo nelle occasioni che saranno create perché in questo campionato questa cura dei dettagli nelle due fasi fanno la differenza nel corso dei novanta minuti di gioco. Luca Di Falco