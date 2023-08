La squadra dirigenziale di Silvetti è fatta All’appello manca il comandante dei vigili

La squadra dirigenziale della nuova amministrazione è quasi completata, presto, ma non subito, toccherà alle consulenze esterne. Durante le ferie del sindaco sono state definite le posizioni del suo Gabinetto, con Francesco Bastianelli, Maria Gloria Frattagli e Laura Pizzichini, individuato e assunto la dirigente al personale e ora si aspettano le ultime caselle per comporre il mosaico definitivo. Il 15 settembre scadranno le proroghe dei dirigenti in bilico, in particolare quelli non in ruolo, e nel frattempo verrà nominato il nuovo comandante della polizia locale, tassello che andava risolto nelle prime settimane. Ora Silvetti, tra le mille incombenze, dovrà occuparsi dell’inserimento della figura importante di Floriano Bonifazi, allergologo di chiara fama e coordinatore del Pia (Piano contro l’inquinamento della città). Bonifazi dovrebbe fornire una consulenza gratuita e dunque potrebbe iniziare il suo lavoro entro l’inizio dell’autunno. Diverso il discorso per l’altro consulente annunciato, Riccardo Picciafuoco, attuale presidente (Facente funzione proprio in sostituzione di Silvetti) del Parco del Conero, destinato all’urbanistica e al decoro. Il suo, essendo invece un contratto oneroso, non potrà partire prima della presentazione del prossimo bilancio consuntivo dove saranno chiare le linee guida dell’amministrazione nel 2024. Soltanto allora sarà possibile destinare i fondi per assumere Picciafuoco. Certo, le recenti scaramucce con l’assessore ai lavori pubblici Tombolini potrebbero non aiutare.