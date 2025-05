La staffetta partigiana. Gina compie 100 anni

Festa grossa nella casa di riposo Ceci di Camerano per i 100 anni di Gina Palazzetti, residente a Falconara e da qualche tempo ospite della struttura. Il compleanno è stato festeggiato domenica con il figlio Lorenzo e i due nipoti rimasti al suo fianco, Michela e Filippo, insieme alle nuore Silvia e Ingrid Claudia. Nata a Osimo l’11 maggio 1925, Gina sin da giovanissima ha dimostrato di essere indipendente e coraggiosa, pronta anche a rischiare per una giusta causa. Ad appena 18 anni, durante il passaggio del fronte tra Osimo e Falconara nell’estate del 1943, è stata staffetta partigiana e ha attraversato le linee nemiche in sella alla sua bici. Sempre disponibile ad aiutare gli altri, ha preso esempio dalla sua famiglia d’origine: il padre e la madre, proprietari di terreni a Stazione di Osimo, durante la Seconda guerra mondiale hanno condiviso con i compaesani pane, verdure prodotte dalla loro terra e carne dei loro allevamenti. Finita la guerra, Gina ha coronato il suo sogno d’amore, sposando il fidanzato Giulio Marinelli che era partito per il fronte jugoslavo. La coppia si è prima trasferita a Camerano, poi ad Ancona e infine a Falconara, dove ha acquistato una casa a Falconara Alta. Nel frattempo sono nati tre figli, di cui purtroppo solo uno è ancora in vita.

Nonostante la perdita di tanti cari affetti, Gina non ha perso la sua tempra forte e generosa, che la accomunava anche al marito Giulio, per anni volontario del Mutuo soccorso di Falconara Alta. Domenica ha ricevuto gli auguri del sindaco Stefania Signorini in video collegamento. "Rivolgo a Gina i miei più affettuosi auguri per questo traguardo straordinario – ha dichiarato –. È una donna che ha attraversato un secolo di storia con coraggio, determinazione e spirito di servizio. La sua esperienza come staffetta partigiana ci ricorda quanto le conquiste di oggi siano frutto del coraggio di donne e uomini come lei. Le esprimo profonda gratitudine e ammirazione".