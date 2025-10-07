La stagione Aml. Quattro concerti per il gran finale

Quattro concerti e l’anima più raffinata della musica da camera a chiudere la 61a edizione della Stagione dei concerti dell’Associazione Musicale Lucchese. Dall’11 ottobre al 22 novembre la grande musica torna all’Auditorium del “Boccherini” con un percorso che unisce la tradizione alle sonorità contemporanee e sperimentali.

I concerti autunnali iniziano sabato 11 ottobre con una formazione che per la prima volta si esibisce davanti al pubblico dell’AML: quella composta dalle giovani musiciste del Trio Hermes (Ginevra Bassetti al violino, Francesca Giglio al violoncello e Marianna Pulsoni al pianoforte) insieme alla viola di Simone Gramaglia, apprezzato solista e membro del Quartetto di Cremona. In programma pagine di Schumann. Il 25 ottobre, un tuffo nel barocco con Virtuoso! e Il Rossignolo, secondo la critica “una delle eccellenze italiane nel campo della musica antica”. Martino Noferi (flauto dolce e oboe), Marica Testi (flauto traversiere), Stefano Barneschi (violino), Ludovico Minasi (violoncello) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo e direzione) interpreteranno musiche di Telemann, Bodin de Boismortier, Vivaldi e Bodinus. Sabato 8 novembre all’auditorium del “Boccherini” saranno di scena le sonorità contemporanee del Two Times Percussion Duo. Un concerto sorprendente, durante il quale Paolo Bertoldo e Diego Desole – musicisti dell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia – guideranno il pubblico nel mondo degli strumenti a percussione e delle loro potenzialità melodiche. In programma pagine di Koshinski, Dukas, Ferrante, Koppel e Zivkovic.

A chiudere la stagione, sabato 22 novembre, sarà il terzo appuntamento con l’Integrale dei Quartetti per archi di Šostakovič, pagine fondamentali della musica del Novecento, un ciclo che abbraccia l’opera completa del compositore russo e che il Quartetto Guadagnini sta eseguendo per l’Associazione Musicale Lucchese. Tutti i concerti hanno inizio alle 17:30. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 8 euro (per soci Aml, enti e gruppi con min. 5 persone); ordini professionali convenzionati 7; studenti universitari e di conservatorio 5; 2 euro gli under 14.