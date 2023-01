La stagione del Teatro Misa parte con Paolo Camilli

Sarà la comicità surreale e satirica di Paolo Camilli ad inaugurare, domenica (ore 17), la stagione del Teatro Misa di Arcevia. Promosso dal Comune, con la direzione artistica di Teatro Giovani Teatro Pirata e in collaborazione con l’Amat, il cartellone prende il via con ‘L’amico di tutti’, un monologo a più voci in cui trovano spazio personaggi simbolici ed estremi alle prese con temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo e l’hate speech, trattati con una chiave brillante e graffiante. E’ un viaggio onirico, o un sogno lucido, che ha a che fare con il nostro destino individuale e collettivo, una catarsi ironica, un’esilarante ‘chiamata alle armi’. Cosa succederebbe se un giorno l’amico immaginario della nostra infanzia, quello a cui affidavamo la parte più vera e segreta di noi, venisse a cercarci e a vedere come siamo diventati? E’ da qui che prende spunto ‘L’amico di tutti’, tra mostri che suscitano tenerezza, oggetti tutt’altro che inanimati, figure vivacissime che ci fanno ridere e un po’ ci agghiacciano.

Paolo Camilli, attore, comico e content creator, ha studiato e lavorato, fra gli altri, con Musati, Ronconi e Sepe, alternando alla prosa l’improvvisazione teatrale. Ha partecipato a due edizioni del Festival dei Due Mondi di Spoleto con ‘The Dubliners part.1’ e ‘The Dubliners part.2’ per la regia di Sepe. Nel 2017 ha debuttato come autore e regista con lo spettacolo ‘Per colpa di un coniglio’. Nel 2018 vince il premio come miglior attore al Festival InDivenire di Roma. Ha debuttato in TV nella trasmissione "La TV delle ragazze - Gli Stati Generali" su Rai3 condotta da Serena Dandini, interpretando ‘La Dura Vita del Maschio Alfa’ e i ‘Video Tutorial’ insieme a Isabella Ragonese. Nel 2019 entra nel cast di "Stati Generali" su Rai3, sempre condotto da Serena Dandini, interpretando: "Nelle puntate precedenti", "Radical Shock" con Lucia Ocone e "Medici in prima linea" con Neri Marcorè. Subito dopo partecipa al format "OltreSanremo" su TimVision. Continua con programmi come "C’è tempo per" su Rai Uno, "Il Salotto con Michela Giraud" (2020-2021) su Comedy Central, e le serie "Ritoccàti" e "Ritoccàti 2". Ha anche fatto un cameo nel film "Maschile Singolare" uscito su Prime Video.