La stagione del teatro Petrella si fa in cinque

Favorire nuove forme di espressività e linguaggi artistici, guardando al presente. Al via la nuova stagione del teatro Petrella di Longiano, che ospiterà artisti come Paolo Rossi, Ascanio Celestini, Stefano Pilia degli Afterhours, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini. Spazio, inoltre, al ritorno delle apprezzate rassegne ‘Ringrazia che sono una signora’, ‘Nessun dorma’ e ‘Sciroppo di teatro’. Novità della stagione la collaborazione con l’associazione ‘Retropop Live’, che si occuperà del festival musicale ‘Le colline del Leopardo’. Da ottobre a giugno il teatro ospiterà oltre quindici appuntamenti. Si comincia, dunque, l’8 ottobre con ‘La nuova operaccia satirica’ di Paolo Rossi. Il comico friulano torna al Petrella con un mix tra ironia e smarrimento, accompagnato da Caterina Gabanella, Emanuele Dall’Aquila e Alex Orciari. Si prosegue sabato 8 novembre con ‘Tipico maschio italiano’ di e con Lorenzo Marangoni, lo spettacolo mette in scena il tema dell’autocoscienza maschile. Il 29 novembre Nicoletta Fabbri è in scena con ‘Donne sull’orlo di un miracolo economico’, che racconta le donne romagnole del dopoguerra. Allo spettacolo si abbina la presentazione del libro ‘Amelia e le altre’ di Oriana Maroni alle 18.30. Stand up comedy protagonista il 13 dicembre di e con Chiara Becchimanzi. L’attrice porta sul palco ‘Principesse e sfumature lei, lui e noialtre’. Questi tre eventi fanno parte della rassegna ‘Ringrazia che sono una signora’. Sabato 24 gennaio comincia la rassegna ‘Nessun dorma’, con lo spettacolo originale ‘Il dominio della luce’. Sul palco la coppia formata da Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini, con uno show tra musica e parole. Grande ritorno per Ascanio Celestini, in scena mercoledì 4 febbraio con ‘Poveri Cristi’. Accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei, l’attore racconta la storia di alcuni personaggi di periferia. Il 21 febbraio spazio a ‘La Sparanoia’ con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Il 6 marzo continuano le sonorizzazioni dei classici del cinema muto. Sul palco il chitarrista Stefano Pilia degli Afterhours assieme al collettivo Soundtracks 2024 musica dal vivo ‘Il gabinetto del Dottor Caligari’, pioniere del genere gotico. Grande attesa, dunque, per la nuova rassegna di Retropop, che si svolgerà in primavera tra marzo e aprile e che sarà annunciata a breve. Ci saranno volti della nuova scena musicale sperimentale ed elegante. Annunciati anche tre appuntamenti della rassegna per famiglie ‘Sciroppo di teatro’. Il Petrella, infine, rilancia la rassegna ‘Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi’. Tra gli ospiti vari collettivi di danza, come Parini Secondo. La rassegna è organizzata da Cronopios in collaborazione con Ater e l’amministrazione comunale. Informazioni su biglietti e costi sul sito del Petrella.