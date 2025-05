La stagione estiva prende il via oggi. C’è chi garantisce il salvataggio

Prende avvio oggi la stagione estiva 2025 con il salvamento attivo negli stabilimenti balneari. Nonostante le difficoltà, le cooperative sono riuscite ad assicurare i baywatch, presenti in torretta nei giorni infrasettimanali ogni 300 mt e ogni 200mt nei week-end, come previsto per la ‘bassa stagione’. Dal 6 giugno si passerà al periodo di ‘alta stagione’ che prevede il servizio di salvataggio ogni 200 mt tutti i giorni fino al 7 settembre. Dall’8 al 21 dicembre si tornerà al regime di ‘bassa stagione’: da oggi negli stabilimenti è consentito l’utilizzo di ombrelloni e sdraio solo in presenza del bagnino di salvataggio. La gran parte degli stabilimenti della spiaggia di Ponente hanno già piantato gli ombrelloni, mentre sulla spiaggia di Levante alcuni operatori hanno deciso di attendere, come avveniva negli anni precedenti, con l’allestimento delle attrezzature. Una stagione di cambiamenti anche riguardo alle deroghe: la possibilità di allungare la serata in spiaggia fino alle 3 del mattino sarà consentita per quattro serate, mentre per altre quattro si potrà posticipare la chiusura dalle 21,30 a mezzanotte. Ma la vera novità riguarda il divieto al ballo per chi non è in possesso di licenzia di pubblico intrattenimento. Ma la regola vale anche per i locali del lungomare e del centro storico, dove in uno è stata predisposta la chiusura dopo che i clienti sono stati sorpresi a ballare in sala. L’Amministrazione, criticata sui social per le condizioni in cui versa il lungomare alla partenza della stagione, ha provveduto ad installare le docce e i gazebo per il ricovero delle attrezzature presenti ormai da anni in prossimità delle spiagge libere. E come ogni anno, dalla mezzanotte alle cinque vige il divieto di accedere all’arenile e resta valido anche il divieto di lasciare, in modo permanente, installate nelle spiagge libere le attrezzature che, al tramonto dovranno essere rimosse. Consentito l’accesso dei cani in spiaggia negli stabilimenti e nelle due aree, una a ponente e una a levante, autorizzate.