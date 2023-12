La stalkerizzò così pesantemente da portarla all’aborto: condannato

Una storia d’amore durata pochi mesi e quando lei ha voluto troncare lui non era d’accordo e avrebbe iniziato a perseguitarla, aiutato anche da alcuni amici che avevano fatto irruzione nel bar dove lavorava. La vittima, 22enne, sarebbe stata seguita, controllata, minacciata e anche picchiata. Una situazione di stress che l’avrebbe portata perfino ad un aborto e a trasferirsi fuori regione pur di non vedere più chi la stava tormentando. Con l’accusa di stalking un 24enne fabrianese è stato condannato ieri dal giudice Carlo Cimini ad 8 mesi di reclusione ma la pena è stata sospesa ma è vincolata a fare un percorso di recupero per uomini maltrattanti che dovrà durare almeno un anno. L’imputato dovrà affrontare un percorso rieducativo. Nello stesso procedimento era finito a processo anche un 21enne, suo amico, per minacce aggravate. Per lui la condanna è stata di 400 euro di multa. I fatti contestati riguardano un periodo che va da maggio a settembre del 2022. Quattro mesi in cui la vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Marco Polita, avrebbe vissuto una vita d’inferno. A riferire sugli episodi era stata la madre, sentita come testimone dell’accusa, in una delle udienze che si sono tenute in tribunale ad Ancona. La donna aveva raccontato della denuncia sporta a settembre 2022 parlando di una figlia "terrorizzata e impaurita tanto che l’abbiamo portata a vivere a L’Aquila". La giovane aveva un bar a Fabriano, luogo di uno dei fatti contestati, dove a fine luglio dello scorso anno, durante una festa, si sarebbero presentati in otto a minacciare la 22enne. "Dissero che avrebbe spaccato tutto il locale" aveva raccontato la madre davanti al giudice. "Abbiamo subito appostamenti, inseguimenti – aveva aggiunto la testimone – il suo ex la controllava di notte e di giorno". In un’altra occasione la giovane sarebbe stata sbattuta anche su un muro. A luglio l’aborto del figlio che aspettava dall’imputato suo ex. I due condannati, che hanno sempre respinto le accuse, erano difesi dagli avvocati Ruggero Benvenuto e Claudio Alianiello.

ma. ver.