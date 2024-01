La Stamura Ancona sfiora l’impresa dopo essere stata sempre avanti

PISAURUM

70

STAMURA ANCONA

68

PISAURUM : Maiolatesi 4, Giunta 13, Amati 4, Benevelli 13, Fabbri 6, Panichi ne, Guidi ne, Chiorri 16, Rossi 2, Pipitone 12, Vichi. All. Surico

STAMURA ANCONA: Diop, Balducci 1, Barletta, Tamboura 3, Gallo 13, Paoletti 20, Bora, Filippetti, Piccionne 14, D’Agnano 8, Zanotto 9, Kumer, All. Petitto

Arbitri: Giardini di Ancona e Ricci di Pedaso

Parziali: 18-24 33-36 55-57 70-68

Nella quart’ultima giornata della stagione regolare di B Interregionale la Stamura Ancona accarezza l’impresa sul parquet del Pisaurum Pesaro ma alla fine viene sconfitta al fotofinish 70-68 dopo aver a lungo condotto. Dorici costantemente avanti per tre quarti, anche con discreti margini, ma all’inizio del parziale conclusivo Pesaro sorpassa. Poi è un punto a punto: Pisaurum di nuovo avanti al 37’ sul 66-64, Ancona controsorpassa sul 67-68 grazie a Paoletti, immarcabile per tutta la partita. Quindi, il figlio d’arte Benevelli piazza la tripla che si rivelerà della vittoria per i locali nell’ultimo minuto, fissando il 70-68 conclusivo perché poi Ancona non riesce a rimettere la testa avanti, perdendo ancora e rimanendo all’ultimo posto a quota 8 assieme al Pescara Basket nel girone E, a tre giornate dalla fine.

a. p.