La stangata d’agosto Il blitz di Mezzavalle non va giù ai bagnanti "Ma c’era bisogno?"

di Marina Verdenelli

ANCONA

Multe per il campeggio libero a Mezzavalle, la polemica insorge via social. Non è andata giù la sanzione, fino a mille euro, ai bagnanti che all’alba di giovedì sono stati trovati sulla spiaggia, durante un blitz congiunto di carabinieri forestali e polizia locale. Le forze dell’ordine hanno staccato 72 verbali, pari alle persone multate perché in difetto rispetto ad una ordinanza comunale che in quel tratto di arenile selvaggio, senza stabilimenti, vieta la permanenza di notte e quindi il campeggio sotto ogni forma, compreso il telo da mare. Sulla pagina Facebook del gruppo "Mezzavalle" è stato pubblicato uno dei verbali staccati che lo stesso trasgressore ha mandato agli amministratori della pagina, sollevando molti punti interrogativi come questo: "Che senso ha fare un blitz il 17 di agosto? Sostanzialmente ormai quasi a fine estate. Non sono mancate le risposte degli affezionati alla spiaggia che da un lato sono concordi con le sanzioni perché l’arenile è invaso da campeggiatori liberi ma dall’altro contestano duramente la piega presa perché è suonato come un modo "per fare cassa".

Tra i commentatori c’è chi chiede a quanto ammonta la multa di preciso visto nel verbale si parla di un minimo di 100 euro fino ad un massimo di mille euro. Lo spiritoso di turno è pronto a rispondere "sempre meno di un campeggio" alludendo al caro spiaggia della baia, dove gli stabilimenti invece ci sono. Scorrendo sotto il post i commenti sono molto variegati. "Questo è il problema dell’Italia – scrive un frequentatore – fatta la legge trovato l’inganno. Se non si può fare perché ci lamentiamo quando veniamo sanzionati? Solo da noi ci indigniamo quando si fanno rispettare le regole, tipico italiano". Ma dalla pagina degli amministratori rispondono "non difendiamo chi è stato multato, avremmo voluto leggere di multe per i fuochi accesi, è da aprile che ci sono segni di falò in spiaggia e se vuoi fare un blitz per fare da deterrente ne fai più di uno ad inizio stagione, adesso è come chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Prevenzione non repressione, forse è questo il problema dell’Italia".

Ma dal web insistono e chiedono se ci sia un reale motivo per fare una ordinanza che vieta il campeggio. Qualcuno tira in ballo la vecchia amministrazione e parla di "altra schifezza voluta dalla Mancinelli". C’è anche chi conosce bene il territorio e spiega: "Anni fa non si facevano. Ultimamente, soprattutto nelle ultime due stagioni, ho visto molti più fuochi del solito. Ha cominciato a venire a campeggiare molta più gente di fuori, che non conosce e non rispetta a pieno le regole. Accendere fuochi oltre ad essere vietato e pericoloso ti mette in mostra dalla costa". Per altri va bene vietare i fuochi e multare chi lo fa, come chi sporca ma "farsi l’alba in spiaggia non può essere vietato".