La stangata sui corsi Il Galilei ora fa dietrofront: niente rincari alle famiglie

di Marina Verdenelli

Costo dei corsi potenziati aumentati, la scuola torna indietro e annulla le cifre. Il rincaro non ci sarà. Ha trovato una soluzione l’impennata, in termini di soldi, che le famiglie avrebbero dovuto pagare per l’iscrizione al prossimo anno scolastico, comunicata a metà marzo scorso per due corsi di indirizzo al liceo scientifico Galilei: quello "Smart" e quello di "Talete e Umanistico". Il Carlino ne aveva parlato nei giorni scorsi, accogliendo la preoccupazione dei genitori degli studenti che, senza nessun preavviso, si erano trovati a dover pagare più di cento euro rispetto alla somma versata fino a questo anno.

Per tenere alta l’offerta formativa, che i due indirizzi di studio sono in grado di garantire, le famiglie erano state chiamate a pagare da 180 ai 120 euro in più per i corsi "Smart", che permette di godere di una insegnante madrelingua nelle lezioni, e "Talete e Umanistico", che beneficia di esperti professionisti e attrezzature di laboratorio ad uso degli studenti per una migliore preparazione, il videomaking. La buona notizia del mancato rincaro è arrivata mercoledì dopo una riunione che le classi interessate avevano chiesto di fare con la dirigente scolastica Alessandra Rucci (nella foto) e i rappresentanti dei genitori del consiglio d’istituto. "La cifra verrà rivista – spiega Giovanni Cavezza, presidente del consiglio d’istituto dei genitori – è stato infatti estrapolato il contributo volontario di 120 euro che non sarà compreso nella cifra dei corsi potenziati. La dirigente ci ha assicurato che verrà ripristinato l’importo vecchio".

La cifra sarà definita dopo il consiglio d’istituto che si è tenuto ieri e che aveva all’ordine del giorno anche questa problematica. Fino a questo anno la somma pagata dalle famiglie per i due corsi di indirizzo potenziati è stata di 160 euro per lo "Smart" e 40 euro per "Talete e Umanistico". Si tratta di un contributo obbligatorio che i genitori dei ragazzi sanno di dover pagare se decidono di far frequentare quel tipo di indirizzo scolastico ai propri figli ma non era mai stato così alto come si paventava.

La richiesta di un costo maggiore è arrivata ad inizio marzo alle famiglie, si chiedeva 280 euro per lo "Smart" e 220 euro per "Talete e Umanistico". Questo aveva creato dei malumori tra i genitori. La scuola aveva assicurato le famiglie che si sarebbe trovata una soluzione. "Quest’anno siamo più in sofferenza – aveva spiegato la dirigente Rucci – abbiamo meno entrate. Chi non versa non succederà niente, sarà ridotto il servizio".