"La ’Stella’ a Tarsi, è lustro per la comunità"

"Un riconoscimento che porta lustro all’intera comunità". Gianni Aloisi, sindaco di Corinaldo, commenta così la Stella al Merito del Lavoro conferita al concittadino Massimo Tarsi il primo maggio, giorno in cui si festeggia il lavoro. Tarsi ha iniziato la sua carriera 36 anni fa quale tecnico alla Telecom di Ancona, dopo di allora il suo impegno e dedizione lo hanno portato a una crescita professionale arrivando a ruoli di vertice. Scorrendo il folto curriculum emerge il ruolo di responsabile nella progettazione/realizzazione delle Reti in Fibra Ottica e Rame in Emilia Romagna successivamente Field Operation Line Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige poi Responsabile Field Operation Line Marche e Umbria e attualmente Responsabile Commercial Area Nord Est. Nel mentre ha acquisto anche la laurea in Sociologia a Urbino. "È stato un onore essere al fianco di Massimo Tarsi il primo maggio in Prefettura – conclude il sindaco – perché il valore di questo riconoscimento deve essere preso a esempio dalle nuove generazioni che si affacciano sul mondo del lavoro. La costanza porta sempre risultati e pensando a questa giornata torna in mente una frase di Thomas Edison: Il genio è l’1% il restante 99 è duro lavoro".