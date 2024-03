La stella dell’equitazione è l’orgoglio anconetano

Equitazione, è anconetana la giovane campionessa di Endurance che ha conquistato Dubai. Elena Carpano, 18 anni appena compiuti, campionessa regionale 2023 di Endurance, è stata premiata ieri in Comune dal vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni. L’atleta anconetana, studentessa all’ultimo anno dell’Istvas, è stata ospite negli Emirati Arabi insieme ad altri sette young rider campioni di altre regioni italiane grazie al Progetto MBH ideato da Antonio Forgione con la famiglia reale. La Carpano, portacolori della Asd Marche Endurance di Ancona che ha sede a Varano, è stata selezionata in una prova che si è svolta al Centro Equestre Federale Pratoni del Vivaro a Roccapriora (RM) lo scorso dicembre. Per i migliori otto vincitori dei campionati regionali di endurance riservati agli young rider il premio era il diritto a vivere l’esperienza a Dubai a fine febbraio. Nel corso della permanenza, Elena ha visitato le scuderie della famiglia di Mohammed Saeed Salem Binham Alameri promotore del progetto MBH e quelle reali di H.H. Mohammed bin Rashid Al Maktoum e di suo figlio H.H. Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. La giovane promessa anconetana ha inoltre partecipato alla Sheikh Mohammed Cup 2024, una delle più ricche e prestigiose gare di endurance del mondo. Di ritorno da questa esperienza unica in Comune ha ricevuto un’opera raffigurante un paesaggio anconetano, mentre all’allenatore Giorgio Cingolani è stata consegnata la bandiera con il colori giallo e rosso della Città di Ancona, che da oggi sarà esposta nella sede della Marche Endurance: "Siamo veramente onorati e contenti di questo risultato conseguito da una nostra giovane concittadina, già campionessa regionale di Endurance. Ringrazio anche Giorgio Cingolani, che è stato il pioniere nelle Marche di questa disciplina sportiva, relativamente nuova" ha detto il vice sindaco Zinni. Emozionata la nostra campionessa: "Questa esperienza è stata sicuramente unica e molto bella" sono state le poche parole usate da Elena Carpano che è arrivata in Comune accompagnata dal papà Mauro e che ha tenuto ad evidenziare i suoi prossimi obiettivi, in particolare quello di arrivare a cavalcare la 160 chilometri: "Per juniores e young rider _ ha spiegato Cingolani _ le gare più importanti, campionati italiani, europei o del mondo, vengono svolte su una distanza di 120 chilometri, quindi in realtà è molto importante il binomio cavallo-cavaliere/amazzone".