La stoccata dell’Anpi "Resistenza antifascista, il governo deve cominciare ad acquisire questi valori"

di Nicolò Moricci

Festa della Liberazione: ieri, in occasione della ricorrenza del 25 aprile, c’erano anche tanti bambini sui gradoni del Monumento. Due di loro, ad esempio, sono rimasti seduti a terra di fronte ai reparti schierati, al Passetto. E sono stati lì, in silenzio, per tutta la durata della cerimonia, guardando l’alzabandiera sulla sinistra. Sventolavano la bandiera italiana sorridendo e ammirando i soldati che avevano di fronte. Ascoltavano la storia dell’Italia, di chi l’ha costruita ed è morto per tanti ideali. Sull’attenti, c’erano l’Aeronautica militare, la Marina, passando per l’Esercito, l’arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i vigili del fuoco e la Guardia di finanza. Sotto il gazebo rosso riservato alle istituzioni, pure la comandante della polizia locale dorica, Liliana Rovaldi, assieme alla sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, e all’assessore regionale Goffredo Brandoni. Il prefetto dorico, Darco Pellos, ha sfilato intorno alle 10.30, all’inizio delle celebrazioni.

Il 78esimo anniversario del 25 aprile ha visto la partecipazione di circa 500 persone, accalcati dietro le transenne di piazza IV Novembre. Il tempo incerto non ha dunque fermato la voglia di festeggiare un anniversario tanto sentito quanto dibattuto. "Qui, ci sono le storie di coloro che hanno ricostruito l’Italia", ha detto, poco prima dell’inizio della cerimonia, Tamara Ferretti, la presidente della sezione anconetana dell’Anpi (l’associazione nazionale partigiani italiani, ndr). "È una giornata emozionante – ha proseguito – perché è la giornata della liberazione del nostro Paese, come era scritto nel primo decreto che la istituiva, il decreto luogotenenziale del 1946, a firma del Re. Si diceva che ‘è istituita la giornata del 25 aprile come liberazione dell’intero territorio nazionale’".

Ferretti, con al collo il fazzoletto della brigata Garibaldi, non ha risparmiato una stoccata all’attuale governo di centrodestra: "Questo è il 78esimo anniversario della liberazione e ci sono delle novità derivate dal sistema democratico. Sarebbe bene che chi è al governo in questo momento e viene da tradizioni diverse da quelle della democrazia incominciasse ad acquisire il valore che ha rappresentato la Resistenza e la lotta antifascista". E ancora: "È una giornata di unità, che richiama l’importanza della pace e della democrazia". Se abbia ancora senso celebrare il 25 aprile? "Certo, perché il 25 aprile è la giornata fondativa del nostro Paese, che unifica il popolo italiano a quello di altri paesi europei che hanno con noi fatto la Resistenza contro il nazismo e il fascismo. Fascismo che aveva preceduto il nazismo", precisa Ferretti. Che spiega: "Quando da noi si bastonavano e si uccidevano gli oppositori politici, in Germania il nazismo non era ancora nato. Il mio pensiero, oggi, va a tutti coloro che si sono battuti per riconquistare la libertà e la pace di questo Paese. Abbiamo sacrificato intere generazioni di giovani, di civili e di militari, a cui noi dobbiamo tutto".