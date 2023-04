La storia dei biglietti falsi Cricca di furbetti a giudizio

Il dipendente ladro non è l’unica storia diversa in Conerobus. C’è chi l’aveva pensata in maniera molto ingegnosa, mettendo in piedi una vera e propria organizzazione composta da una decina di dipendenti di Conerobus. Una ‘cricca di furbetti’ che per anni, già prima della pandemia, si era specializzata nello stampare biglietti in maniera indebita da poi rivendere alle ricevitorie. La scoperta della truffa, per un ammontare di svariate decine di migliaia di euro, risale esattamente a un anno fa, ma di fatto era andata avanti per anni e poi seguita dagli inquirenti della polizia dall’autunno del 2021. Restando alla cronaca di quei fatti, proprio l’altro ieri sono iniziate le udienze in tribunale nei confronti dei soggetti che sono stati accusati di truffa aggravata. I gestori di un paio di attività facevano addirittura parte del malaffare. Ma come funzionava? Non c’era alcuna riproduzione e falso. Attraverso il sistema informatico di Conerobus, i responsabili sarebbero stati in grado di stampare biglietti per il trasporto urbano ed extraurbano. Tagliandi venduti anche nei due punti Conerobus di Ancona, in piazza Ugo Bassi (all’interno dei Toroidi), e in via Frediani, alle spalle del palazzo del Comune. I responsabili avrebbero stampato i biglietti della formula dei carnet da 20 tagliandi ciascuno in aggiunta a quelli regolamentari. Titoli di viaggio che poi si sarebbero spartiti in modo da poterli rivendere, traendo incassi irregolari. Trattandosi di biglietti che ufficialmente non erano tracciabili, i soggetti coinvolti nella truffa ai danni dell’azienda avrebbero potuto incassare i soldi dei carnet (da 20 a 25 euro per ogni blocchetto) venduti con pagamento in contanti e non attraverso bancomat o carte di credito.