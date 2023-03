"La storia del nostro negozio lunga 100 anni"

di Giacomo Giampieri

"Miriam Cerioni. La vostra attività compie cento anni: fa emozionare solo al pensiero...". La voce della proprietaria si interrompe, scende una lacrima di sana commozione e poi risponde: "Sì, è un traguardo straordinario". Insolito, per certi versi, visti i tempi che corrono per il commercio locale e nazionale. Ma che in realtà da bene misura di quello che, Cerioni Tende Tendaggi, rappresenti a tutt’oggi per la comunità falconarese: un negozio che ha fatto la storia di città. E che, proprio a marzo del 1923, apriva per la prima volta le porte di una piccola bottega artigianale paesana, che ha attraversato persino la Seconda Guerra mondiale, e non le ha più chiuse. Accogliendo con professionalità, passione e competenza intere generazioni di clienti. L’attività di via Verdi 1, angolo via Mameli 5, è situata in pieno centro a Falconara. Ad inaugurarla era stato Federico Cerioni, il cui nome è ben impresso all’interno dei locali, negli scritti e nelle pergamene. Come in un diploma che ci mostra orgogliosa la nipote: "Questo è un diploma di anzianità artigiana per il ’padrone della bottega’, appunto mio nonno Federico, in qualità di esercente per il mestiere di tappezziere dal 1923. Gli era stato conferito nel 1951 a Roma dalla Confederazione generale italiana dell’artigianato. Ha gestito per tanti anni questi locali, compreso il laboratorio, che prima si trovavano lungo la Statale, assieme a mia nonna Ersilia", racconta Miriam. Miriam che invece, assieme a suo fratello Maurizio (il più grande dei due), porta avanti Cerioni Tende Tendaggi a distanza di un secolo. Tra le due generazioni, tra Federico e i nipoti per capirci, il negozio è stato guidato anche dai genitori di Miriam e Maurizio: Mario Cerioni e Maria. Altri due volti non noti, di più, per la città. "Nonno Federico aveva iniziato a lavorare realizzando i ’finimenti’ per i cavalli, da utilizzare nei viaggi di allora con le carrozze. Poi aveva iniziato a fare il tappezziere e ad occuparsi di tende fino all’apertura dell’attuale negozio". Un negozio che cura "la fornitura, il confezionamento e la posa in opera di tendaggi e sistemi per tende, sia da interni che per esterni, per privati, aziende, comunità", spiega Miriam. E il motivo di questa storia che vi raccontiamo sul Carlino? A partire dalle 17, oggi, Miriam e Maurizio accoglieranno tutti i clienti affezionati e i falconaresi per un brindisi e celebrare insieme lo straordinario traguardo del centenario. Tanti auguri, Cerioni Tende Tendaggi.