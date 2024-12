La storia del teatro delle Muse, dai bombardamenti alla rinascita

E’ il più grande delle Marche, il tredicesimo per capienza in Italia, il Teatro delle Muse. Sono trascorsi 22 anni da quando il 13 ottobre del 2002, dopo ben 59 anni in cui rimase chiuso, fu riaperto al pubblico tra la gioia degli anconetani che videro in questa rinascita il vanto culturale di una città capoluogo di regione. Per l’occasione fu allestita alla Mole Vanvitelliana una mostra per raccontare, attraverso i documenti e gli apparati sopravvissuti alle guerre e all’incuria umana, l’affascinante storia del nostro teatro dalla sua nascita in poi. A corredo dell’esposizione fu edito, dal Comune di Ancona, un catalogo: "Le Muse, un teatro, la sua Storia" Emmepiesse - Ancona 2002.

Nel catalogo Alfonso Napolitano racconta la storia delle Muse e dei teatri che precedettero la sua edificazione a partire dal XVII secolo quando fu realizzato un "Locale grande dentro l’Arsenale" sotto il colle Guasco per poter mettere in scena una commedia. Fu un grande successo. Da quel momento si arriva poi al 17 novembre 1821 quando in Consiglio comunale si voterà in via definitiva per l’affidamento dei lavori del teatro delle Muse. Dopo i bombardamenti del 1943 il teatro resterà chiuso sino alla sua riapertura nel 2002. Nel catalogo Eugenio Riccomini racconta del timpano che lo adorna attraverso la lettura di due disegni, opera dello scultore neoclassico Giacomo De Maria. Sempre Napolitano prosegue con il capitolo dedicato agli "Ori del Teatro", i fregi decorativi, realizzati in legno o cartapesta che adornavano il teatro perduto, delfini a significare l’attaccamento di Ancona al suo mare, figure allegoriche, viti e tralci che con il loro luccicare dorato impreziosivano i palchi e ogni altro spazio di pertinenza della struttura. Alessandro Aiardi e Sonia Impicci illustrano la raccolta preziosa di manifesti e locandine degli eventi allestiti nel teatro, i libretti d’opera e i ritratti di artisti conservati presso la Biblioteca comunale Benincasa.

Gli architetti Paola Salmoni e Danilo Guerra, cui fu affidato il progetto del nuovo Teatro delle Muse, spiegano "l’architettura interna" resasi necessaria dopo le demolizioni che si susseguirono nel tempo. L’antico sipario ottocentesco, scomparso nel nulla, fu sostituito dalla bellissima opera di Valeriano Trubbiani che nel volume racconta ogni particolare, a dir poco affascinante, del tagliafuoco. Una grande quantità di immagini e foto d’epoca, raccolte da Sandro Censi, rendono il volume un raro documento di tutta la vita del Massimo anconetano.

Claudio Desideri