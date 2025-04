La storia dell’Anfiteatro romano nello studio di Stefania Sebastiani

Quando fu costruito si trovava a poche centinaia di metri dalla falesia e chi si trovava seduto sugli ultimi spalti poteva godersi il mare. Alzando gli occhi verso l’alto poteva ammirare il tempio dedicato a Venere Euplea, protettrice dei naviganti e rivolgendoli verso il basso aveva dinnanzi il colonnato del foro. Chi decise di farlo costruire in quel sito ebbe sicuramente una splendida idea perché allora come oggi ci sono pochi luoghi in Ancona di così grande fascino.

Stiamo parlando dell’anfiteatro che i romani eressero tra i colli Guasco e Cardeto in età augustea, tra la fine del I secolo a.C e l’inizio del I secolo d.C. A questo che è uno dei monumenti più importanti della città è stato dedicato uno studio da Stefania Sebastiani e pubblicato nel 1996 da Il Lavoro Editoriale. Si tratta di una pregevolissima opera con cui l’autrice fornisce un quadro esaustivo di quanto conosciuto sino ad allora permettendo al lettore di addentrarsi nelle vicende di questa imponente opera romana che nella sua forma ellittica misura 93 metri nell’asse maggiore e 74 in quello minore. Poteva ospitare sino ad ottomila persone.

L’arena, dove si svolgevano i giochi gladiatori, misura 52 metri per 35. Disponeva di due ingressi e il maggiore, quello oggi facilmente visibile a fianco dell’Arcivescovado, è conosciuto come Arco Bonarelli dal nome dei nobili che edificarono il proprio palazzo sul perimetro della costruzione romana. Il libro della Sebastiani è ricco di immagini e piante ricostruttive ma soprattutto riporta la storia del monumento che ebbe una vita lunghissima che durò sino al VI secolo d.C. Da quel momento, come spesso accadde nel Medioevo, i monumenti divenivano cave di pietra o venivano riutilizzati per altri usi, l’anfiteatro scompare dai documenti anche se i suoi ricordi riaffiorano nel XV e XVI secolo nelle cronache storiche della città.

Sopra l’anfiteatro, infatti, furono costruite le abitazioni che lo mascherarono sino al 1810 quando l’Abate e storico Leoni accompagnò un architetto, Carlo del Majno Ivagnez, in una visita ai monumenti della città. Leoni si rammentò che il conte Bonarelli gli aveva parlato di una struttura molto ampia presente nelle sue cantine. I due studiosi viste le dimensioni e il materiale usato compresero subito di trovarsi di fronte ad un manufatto romano. Furono interessate le autorità e avviati gli scavi che riportarono alla luce una gran parte delle strutture che però saranno visibili solo dopo il sisma del 1972 con l’abbattimento delle costruzioni che l’avevano seppellito per secoli.

Claudio Desideri