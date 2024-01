"La storia delle donne in Italia, tante eccellenze"

Siamo abituati a studiare la storia, ma spesso nei libri ciò che leggiamo è orfano. Orfano di una figura e di un genere, il femminile.

Quando la donna compare poi, e non accade spesso, non di rado finisce per essere subordinata al ruolo maschile. "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni", l’ultimo libro di Marco Severini, intende colmare dunque una lacuna: il volume, edito da Marsilio e presentato in varie città italiane ed a Senigallia – città dell’autore, docente all’università di Macerata e fondatore dell’Associazione di Storia Contemporanea – già nello scorso settembre, racconta infatti gli ultimi 175 anni di vita italiana facendo emergere tante colpevolmente dimenticate figure femminili.

E non mancano le marchigiane e le senigalliesi: c’è per esempio la sarta di Ancona Alda Renzi, che salvò circa 300 persone dalla deportazione nei campi del Reich; c’è Adele Bei, nata a Cantiano, unica marchigiana eletta tra le 21 madri costituenti nel 1946.

Ci sono poi grandi artiste, come le cantanti liriche di Senigallia, Rosa Morandi, Angelica Catalani e Matilde Palazzesi, contese dai teatri di tutto il mondo.

Su Bei c’è pure un curioso aneddoto. Nel 1945 fu avvicinata da una ragazza nemmeno maggiorenne che le chiese se anche in Russia ci fosse una dittatura: quella giovane era Licia Rognini, senigalliese classe 1928, futura moglie dell’anarchico Giuseppe Pinelli, morto cadendo dalla Questura di Milano dopo la strage di piazza Fontana: nel libro c’è pure lei.

"La maggior parte delle lettrici e dei lettori è ormai assuefatta a una storia che ha avuto un protagonista unico, insistito e insistente – sottolinea l’autore Marco Severini – cioè gli uomini: dall’età antica alla contemporanea. Le eccezioni si contano sulle dita di una mano".

"Chi ha potuto studiare – continua Severini – la storia, fino ai nostri giorni, sentendo parlare della presenza femminile? Invece le donne sono state protagoniste di tante pagine intense della vicenda nazionale: il Risorgimento, l’età giolittiana, le guerre mondiali, la Resistenza, l’avvento della Repubblica, i 77 anni di storia repubblicana, i movimenti. In tutto questo le donne ci sono state eccome".

"Esiste dunque un’altra storia – conclude Severini – ed è una storia densa di pagine memorabili e affascinante. Non solo, rispetto alla storia maschile, la vicenda femminile rivela propositi che guardano al futuro, come il dialogo, la pace, la non violenza".

Andrea Pongetti