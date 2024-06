La storia di Ancona in 40 fotografie. Il dono del Lions al Comune dorico

Il Club Lions Ancona Host dona 40 opere fotografiche al Comune di Ancona, di cui 24 sono già state affisse alle pareti dello scalone d’ingresso di Palazzo del Popolo; il resto verrà posizionato in altri uffici pubblici. Le immagini fanno parte della prima edizione della mostra "Ancona tra passato e futuro – Immagini di una città che cambia" (2022). La mostra organizzata dal club, è giunta alla terza edizione, ed è frutto della collaborazione tra Lions, Comune e Arcidiocesi. Lo scopo è restituire alla città la memoria di luoghi in gran parte scomparsi a causa dei tanti cambiamenti che l’hanno resa a volte irriconoscibile.

Le mostre fanno seguito al successo delle giornate di "Angoli perduti di Ancona" e sono divenute un momento di incontro di diverse generazioni, capaci di coinvolgere non solo gli ‘addetti ai lavori’, ma anche la gente comune, e soprattutto i giovani, che sono stati accompagnati dai loro insegnanti alla scoperta di una città sconosciuta o dimenticata. In due mesi circa la mostra è stata visitata da oltre 4mila persone, e da molte scolaresche. Come ‘contorno’ c’erano i "Venerdì con l’autore" (presentazioni di libri dedicati alla città) e "I quartieri si raccontano" dove attraverso il cinema, la memoria dei cittadini e i lavori delle scuole sono state illustrate parti di città dimenticate.

Le 24 foto già esposte in Comune raccontano di strade, palazzi e negozi, e riportano alla luce i personaggi che in quei luoghi hanno vissuto, come ricorda la curatrice Patrizia Niccolaini. Il racconto continuerà anche quest’anno, sempre nello Spazio Presente di corso Mazzini, dove dal 23 settembre al 4 novembre si svolgerà la nuova edizione, riguardante gli esercizi commerciali storici e i luoghi di ritrovo dorici. Da metà luglio nelle sale dell’Ordine degli architetti saranno ospitate alcune delle immagini più significative della mostra riguardante i quartieri. Il comitato scientifico è composto da Stefania Annini, Diego Masala, Sauro Moglie, Patrizia Niccolaini, Paola Pacchiarotti, Antonio Luccarini, Carla Lucarelli, Carlo Mancini, con la collaborazione di Gianfranco Belemmi (Storica Ancona). L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini ringrazia il Lions Club Ancona Host, presieduto da Gianni Giaccaglia, per la sua iniziativa, che "restituisce stabilmente alla città una memoria storica che altrimenti avrebbe rischiato di andare dimenticata".