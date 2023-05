La storia di Ancona per immagini

Dopo il grande successo dello scorso anno il Lions Club Ancona Host ripropone la mostra fotografica ‘Ancona tra passato e futuro’, dedicandola al tema ‘Immagini e ricordi della città attraverso le storie dei suoi quartieri’. E se nel 2022 le immagini esposte erano in gran parte già note, stavolta i visitatori troveranno perlopiù materiale inedito, proveniente sì da fonti ‘ufficiali’ (Archivio storico comunale e Archivio Corsini) ma soprattutto da collezioni private. Scatti mai visti, quindi, che coprono un intero secolo: dalla fine dell’Ottocento agli anni ‘90 del Novecento, con i nuovi quartieri a sud. Un progetto complesso, non a caso frutto di un grande lavoro di squadra. C’è il comitato organizzatore, composto dal presidente del Lions Francesco Sgroi, da Patrizia Niccolaini e Stefania Annini (Lions Club Ancona) e dall’assessore Paolo Marasca, e quello scientifico, con Stefania Annini, Niccolaini, l’ex assessore Sauro Moglie e, per l’arcidiocesi, Diego Masala e Paola Pacchiarotti. Ricchissimo il catalogo, curato da Moglie, con interventi di Antonio Luccarini e Lorenzo Luccarini.

C’è poi la collaborazione di Gianfranco Belemmi, amministratore del gruppo facebook Storica Ancona. Sgroi parla di "un regalo fatto ai cittadini, alle scuole e anche ai turisti. La mostra ha l’ambizione di unire le generazioni. I giovani avranno un’immagine ‘nuova’ della città, potendo conoscerne uno spaccato storico fatto di luoghi e tradizioni. I meno giovani rivedranno con emozione i posti della loro infanzia". Conferma Niccolaini: "Sarà un momento di incontro tra generazioni. Faremo vedere com’era la vita nei quartieri, tutti, non solo quelli storici, e gli angoli dimenticati della città".

Sauro Moglie ricorda "due eventi importantissimi": l’arrivo della ferrovia, "attesa per quarant’anni", e il boom urbanistico e demografico, con "lo sviluppo della città da piazza Cavour al Passetto, per accogliere la classe borghese, mentre la popolazione passava da 58mila nel 1901 a 74mila nel 1921. Prima la città abbracciava l’arco portuale, poi si ‘allungò’ verso sud".

Lodi all’iniziativa vengono dalla sindaca Valeria Mancinelli, che definisce "la memoria del passato una risorsa che ci rende più forti, quando non è fuga dalla realtà, dal presente", e l’assessore Marasca, che definisce la mostra "un servizio alla città, su un tema importante come il passaggio di testimone tra generazioni". La mostra sarà inaugurata venerdì (ore 18) presso lo Urban Center a Palazzo degli Anziani, sul lungomare Vanvitelli, dove resterà fino al 25 giugno.

Raimondo Montesi