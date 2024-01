La storia di Clara Sereno scomparsa nel nulla

"Dovevamo e volevamo interrogare Clara Sereno, ma lei non ci disse nulla, sicché l’abbiamo mandata a Est (in codice Auschwitz, ndr.)". A pronunciare queste parole non è stato un personaggio qualunque, bensì Adolf Eichmann, il regista dello sterminio, l’organizzatore dei treni, dei campi, grande mente ed esecutore della distruzione degli ebrei e non solo. Una rivelazione shock legata alla ragazza nata ad Ancona nel 1911 nell’allora corso Vittorio Emanuele, oggi corso Garibaldi, e poi trasferitasi con la famiglia a Roma. Prelevata nel ghetto ebraico, al Portico d’Ottavia, il 16 ottobre del 1943, è stata deportata ad Auschwitz ed è morta di lì a poco. A dare la notizia delle parole di Eichmann durante il suo processo a Gerusalemme nel 1961 (dopo la fine della Guerra era scappato in Argentina e lì è stato catturato dal Mossad sedici anni dopo) è stato ieri il professor Dario Biocca, docente di storia contemporanea all’università di Perugia, durante l’intitolazione della Pietra d’Inciampo a Clara Sereno: "Eichamann ha fatto arrestare e internare milioni di persone – ha detto – eppure in quel processo, stimolato dal giudice, si ricordava di Clara Sereno e a lui diede quella risposta criptica. Di lei dopo il rastrellamento a Roma non si sa più nulla e il suo è un vero e proprio caso su cui io sto realizzando un libro e presto sarò a Gerusalemme per consultare gli archivi. Della sua famiglia lei è l’unica a essere stata arrestata e portata nei campi di sterminio. Una famiglia divisa in due, una parte con simpatie fasciste dai giorni della Marcia su Roma, l’altra ostile al Duce scappata negli Usa".